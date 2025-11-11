Três homens e duas mulheres: Estes são os nomeados da semana

Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções

Mais uma segunda-feira em que fora anunciados os nomeados da semana do Secret Story 9. São cinco, três homens e duas mulheres que estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País, já no próximo domingo.

Ana, Ana Cristina, Dylan, Leandro e Pedro são os concorrentes nomeados desta semana e um deles será o eleito pelo público para ser expulso do Secret Story na próxima gala. Por isso vote para salvar o seu favorito.

De recordar que Raquel foi a última concorrente expulsa do programa por decisão do público, depois de conquistar apenas 11% dos votos do público, tornando-se assim a/o menos votada/o da semana. A amiga, Ana Cristina, foi a segunda menos votada, com 17%, escapando por pouco à expulsão.

A decisão apanhou alguns de surpresa, tanto dentro do estúdio como entre os colegas da casa. Com a saída de Raquel, o jogo ganha uma nova dinâmica e os restantes concorrentes começam a sentir cada vez mais a pressão da competição.

As alianças e estratégias prometem mudar nas próximas semanas, à medida que a casa do Secret Story 9 se aproxima de uma fase decisiva.

O reality show da TVI, conduzido por Cristina Ferreira, continua a surpreender a cada gala, com reviravoltas, segredos revelados e momentos que mantêm o público colado ao ecrã.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18