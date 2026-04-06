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Gritos e acusações fortes: Ânimos exaltaram-se na cadeira quente pós-gala. Isto é o que precisa de saber

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Uma cadeira quente "a ferver", que resultou em discussões fortes e acusações graves.

A noite pós-gala do Secret Story 10 ficou marcada por momentos de grande tensão, com a habitual “cadeira quente” a transformar-se num verdadeiro campo de batalha verbal. Entre gritos, acusações e confrontos diretos, vários concorrentes mostraram que os ânimos dentro da casa estão longe de acalmar.

No centro da discórdia esteve, mais uma vez, Ana, que foi alvo de duras críticas por parte de vários colegas. Também Ariana acabou por ser fortemente visada, tornando-se uma das principais figuras no olho do furacão desta semana.

Um dos momentos mais intensos envolveu Liliana, que não conteve a revolta e confrontou diretamente Ariana, num tom exaltado. A discussão rapidamente escalou, com Eva a intervir e a acrescentar ainda mais tensão ao ambiente já carregado. 

Também Sara assumiu um papel de destaque, mostrando-se implacável tanto com Ariana como com Ana. Sem rodeios, apontou comportamentos e atitudes que considera inaceitáveis, contribuindo para um dos momentos mais duros da noite.

Por outro lado, Jéssica protagonizou um momento de grande intensidade ao levantar-se para se dirigir diretamente a Diogo, visivelmente revoltada com a postura dele. O confronto foi tenso e deixou claro que há questões mal resolvidas entre ambos.

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A “cadeira quente” ficou ainda marcada pelas palavras de Ricardo João, que não poupou críticas a Ana. Já Eva mostrou-se muito emocionada e criticou Ariana O momento foi um dos mais impactantes da noite, reforçando o clima de conflito generalizado dentro da casa.

Com relações cada vez mais fragilizadas e alianças em constante mudança, o ambiente no Secret Story 10 promete continuar explosivo. Se esta “cadeira quente” foi um indicador, os próximos dias deverão trazer ainda mais confrontos e reviravoltas.

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