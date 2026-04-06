Perto de abandonar a casa no próximo domingo: Conheça os nomeados desta semana

O Especial do Secret Story 10, trouxe emoções fortes e terminou com quatro concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do país. Ana, Ariana, Liliana e Jéssica são as nomeadas da semana e estão agora dependentes do voto do público para continuarem em jogo.

As nomeações foram feitas na Gala de Domingo, em que os concorrentes tiveram de nomear em duplas.

A tensão entre alguns participantes também tem marcado a semana, com discussões e rivalidades a intensificarem-se à medida que o jogo avança. As quatro concorrentes agora nomeadas enfrentam assim um momento decisivo na competição, numa votação que poderá alterar significativamente a dinâmica da casa.

O resultado final será conhecido na próxima Gala de domingo, quando o público decidir qual das concorrentes deverá abandonar o programa.