Ao Minuto

19:54
Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno - Big Brother
03:36

Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno

19:45
Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa - Big Brother
03:28

Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa

19:37
Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
04:34

Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo

19:27
Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche - Big Brother
03:29

Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche

19:23
Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera - Big Brother
08:45

Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera

19:21
Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas - Big Brother

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

19:01
Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações - Big Brother
04:22

Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações

18:53
Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim» - Big Brother
06:04

Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim»

18:41
Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho - Big Brother
03:43

Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho

18:34
Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa - Big Brother
04:33

Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa

18:28
Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes - Big Brother
04:20

Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes

18:12
Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez - Big Brother
06:49

Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez

18:00
«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina - Big Brother
03:49

«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina

17:57
A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina - Big Brother
04:59

A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina

16:49
É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana - Big Brother

É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana

16:36
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...» - Big Brother
02:05

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»

16:17
Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio» - Big Brother
02:49

Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio»

16:00
Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...» - Big Brother
03:48

Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...»

15:57
Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar» - Big Brother
01:07

Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar»

15:54
Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa» - Big Brother
00:57

Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa»

15:53
Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me» - Big Brother
02:38

Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me»

15:46
Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...» - Big Brother
01:45

Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...»

15:42
Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto» - Big Brother
02:21

Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto»

15:36
Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...» - Big Brother
06:08

Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...»

15:36
Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!» - Big Brother
01:47

Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

  • Secret Story
  • Há 39 min
Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas - Big Brother

Com carisma, determinação e um lado cada vez mais popular nas redes sociais, a concorrente do Secret Story 9 está a conquistar destaque dentro e fora da casa mais vigiada do País.

Ana Batista, concorrente do Secret Story 9 e amiga próxima da ex-participante Carolina Nunes, está a conquistar cada vez mais destaque tanto dentro como fora da casa mais vigiada do país. Natural de Penafiel, a jovem de 25 anos tem dado que falar nas redes sociais, onde as suas fotografias acumulam de gostos e comentários entusiasmados.

Esteticista de profissão, Ana confessou que sonhava desde criança em participar num reality show e garante que este é “o momento da sua vida”. Dona de uma personalidade carismática e determinada, não esconde a ambição de ir até ao fim e vencer o programa. “Sou extremamente independente”. Confessou também que não encontrou a pessoa certa, mas que sente especial atração por homens altos, morenos e tatuados.

A concorrente já revelou algumas das suas manias: adora ordem e organização, mas não dispensa rir de si própria. 

Fora da casa, a popularidade continua em ascensão. As imagens que partilha nas redes sociais não passam despercebidas e reforçam o lado mais confiante e sensual de Ana, que já começa a criar uma base de fãs fiel e atenta aos seus passos.

Relacionados

Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente
Temas: Ana Carolina Nunes

Mais Vistos

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Hoje às 11:15
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Ontem às 11:29
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Ontem às 12:14
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»
02:05

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»

Há 3h e 24min
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

Há 39 min
Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Há 2h e 14min
Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

Hoje às 15:17
Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Hoje às 12:56
«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Hoje às 12:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Há 2h e 14min
Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Hoje às 12:56
«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Hoje às 12:00
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Hoje às 11:15
Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Hoje às 10:40
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Há 3h e 2min
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Hoje às 15:54
O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

Hoje às 10:43
É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

Ontem às 17:58
Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Ontem às 16:33
Ver Mais Outros Sites