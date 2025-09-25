Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

Ana Batista, concorrente do Secret Story 9 e amiga próxima da ex-participante Carolina Nunes, está a conquistar cada vez mais destaque tanto dentro como fora da casa mais vigiada do país. Natural de Penafiel, a jovem de 25 anos tem dado que falar nas redes sociais, onde as suas fotografias acumulam de gostos e comentários entusiasmados.

Esteticista de profissão, Ana confessou que sonhava desde criança em participar num reality show e garante que este é “o momento da sua vida”. Dona de uma personalidade carismática e determinada, não esconde a ambição de ir até ao fim e vencer o programa. “Sou extremamente independente”. Confessou também que não encontrou a pessoa certa, mas que sente especial atração por homens altos, morenos e tatuados.

A concorrente já revelou algumas das suas manias: adora ordem e organização, mas não dispensa rir de si própria.

Fora da casa, a popularidade continua em ascensão. As imagens que partilha nas redes sociais não passam despercebidas e reforçam o lado mais confiante e sensual de Ana, que já começa a criar uma base de fãs fiel e atenta aos seus passos.