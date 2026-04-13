Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

Ana levanta-se e "explode" na direção de Ricardo João: As imagens do momento que todos falam

Revelação do segredo de Jéssica abala todos! Veja as reações insólitas

Luzia foi a concorrente expulsa do Secret Story 10 e esta foi a reação de Ana

De dia cuida de idosos, de noite trabalha em lingerie. Estas são as imagens da vida de Ana do Secret Story

Ana tem sido uma das concorrentes mais faladas do Secret Story 10 e, fora da casa mais vigiada do País, a nortenha conquistou um marco muito importante.

A novidade foi dada através da conta de Instagram da própria: Ana ultrapassou os 10 mil seguidores naquela rede social e, neste momento, aproxima-se a passos largos dos 20 mil!

«Ainda estou a tentar processar tudo isto. Nunca imaginei que esta jornada chegasse tão longe, e tudo graças a vocês. Cada mensagem, cada like, cada partilha… tudo conta e faz toda a diferença», começou por escrever a responsável pela gestão das redes sociais de Ana.

«Quero agradecer do fundo do coração por estarem desse lado, por acompanharem, apoiarem e fazerem parte desta caminhada comigo. ✨ Prometo continuar a dar o meu melhor!», pode ler-se ainda.