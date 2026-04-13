Estratégia de pé? Há quem acredite que Diogo e Eva continuam a jogar para "dividir o prémio": «No final e ela dá-lhe metade porque ajudou»

A noite de gala do Secret Story 10 ficou marcada por momentos intensos, mas a tensão não terminou quando as luzes do direto se apagaram. Já na habitual Cadeira Quente, Ana decidiu expor aquilo que acredita ser uma estratégia entre Eva e Diogo, levantando suspeitas sobre o jogo do ex-casal.

Sem hesitações, a concorrente de Valongo começou por assumir as suas dúvidas: «Eu duvido de tudo,duvido, duvido e tenho direito a duvidar».

Questionada pela Voz sobre que indícios a levavam a desconfiar, Ana foi clara na sua análise: «Eu duvido, claro que duvido. Eu não sei até que ponto esta gente não combinou, porque o Diogo admite muitas vezes que é jogador e que efetivamente é jogador e ele disse que se tivesse que fazer alguma coisa para pôr a Eva vencedora, que iria fazer».

«A relação deles até pode ter acabado mas chega ao final e ela dá-lhe metade porque ajudou nesta situação toda»

As palavras não ficaram por aqui e a concorrente voltou à carga, deixando Eva visivelmente emocionada e em lágrimas. «Eu não sei até que ponto as pessoas estão disponíveis para tudo, não sei. Como já vi muita coisa, duvido de tudo», afirmou.

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Ainda assim, Ana manteve a sua posição e reforçou a crítica com firmeza: «Ela só foi traída! Ela só foi traída!». «Mesmo dizendo não faças isso, ela apoiou», continuou Ana ao reforçar acreditar que os dois ainda podem ter jogo e estratégia de pé.

Perante o ambiente tenso, Tiago decidiu intervir e saiu em defesa de Eva: «Então eu vou-te dizer: a Eva faria tudo para que não tivesse passado por aquilo que passou, independentemente da porcaria do prémio ou não. Se tu achas isso, é o que tu achas. Eu acho que não».

Em lágrimas, Eva justificou que foi tudo real e que Ana está errada: «Há muita coisa que eu não quis ver».

Ariana emite comunicado após expulsão do Secret Story. E deixa um recado implacável

Na chegada a estúdio, a jovem quebrou o silêncio sobre a sua expulsão, mas foi horas depois que emitiu um comunicado a fazer um pedido especial.

«Hoje termina um capítulo muito intenso, mas começa o mais importante: a vida cá fora. Queremos agradecer a todas as pessoas que acompanharam, apoiaram e estiveram desse lado ao longo desta jornada. Cada mensagem positiva fez diferença. Nem tudo o que se vê na televisão define alguém na totalidade. A vida real acontece aqui fora, longe das câmaras, e é aqui que tudo continua», começou por escrever.

No mesmo texto, divulgado nas redes sociais, a equipa de Ariana pediu algum respeito e consideração agora que a jovem está cá fora, uma vez que a mesma tem sido alvo de duras críticas e ofensas devido à relação que manteve com Diogo, depois de este terminar o namoro com Eva.

«Pedimos de coração que escolhem ser gentis. Obrigada a quem continua por aqui. Agora é tempo de cuidar, respeitar, proteger. Voltaremos em breve», findaram.

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Ariana não deixa nada por dizer: «Segui o meu coração»

Ainda em estúdio, Cristina Ferreira quis saber se Ariana estava à espera de sair da casa mais vigiada do País. «Estava sim. No leque que estávamos, eu sempre disse que sentia que era eu que ia sair», garantiu.

Cristina Ferreira questionou ainda: «Tens algum medo de estar cá fora agora?». A agora ex-concorrente respondeu: «Não. Porque tudo o que fiz segui o meu coração, então tudo o que tiver que vir será bem-vindo.»