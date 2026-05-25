Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

A gala deste domingo do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por mais uma expulsão. Ana, Afonso, Liliana e Catarina eram os quatro concorrentes nomeados, mas apenas um abandonou a casa esta noite. Ana acabou por ser a concorrente expulsa.

O público foi claro nas suas escolhas. Afonso foi o primeiro concorrente a ser salvo, com 46% dos votos. De seguida, foi Catarina com 49% dos votos

O duelo final ficou reservado para Liliana e Ana, que recolheram 27% e 24% dos votos do público, respetivamente. O que significa que é Ana quem abandona hoje a casa mais vigiada do País, com 24% dos votos.

Os restantes concorrentes terão agora de reorganizar estratégias numa casa que, semana após semana, se torna mais imprevisível.