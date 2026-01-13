A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

Veja aqui fotos da advogada Ana que estão a deixar todos de queixo caído

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Muito se tem falado sobre um alegado romance entre Francisco Monteiro e Ana Batista. Os rumores surgiram depois de a ex-concorrente do Secret Story 9 se ter cruzado com o vencedor do Big Brother 2023 num Diário do reality show da TVI que terminou a 31 de dezembro, e agora a jovem de Rans decidiu esclarecer tudo.

Depois desse encontro de bastidores, alguns comentadores do Secret Story 9 mandaram bocas a Zaza sobre um possível interesse romântico em Ana. A própria garante que ouviu alguns boatos, mas assumiu-se surpreendida. «Já ouvi qualquer coisa sobre isso (…) mas não sei, não faço ideia, sinceramente», disse, em declarações à TV 7 Dias.

Ana confirmou que os dois se cruzaram nos estúdios da TVI, mas explicou que nunca houve grande conversa. «Fiquei surpreendida… cumprimentámo-nos e ele foi correto, conversámos um bocadinho acerca da minha prestação só», referiu.