Em lingerie. Ana está de volta ao trabalho e há imagens inéditas. Descubra tudo

O Secret Story 10 ficou marcada por grandes revelações e Ana Sousa foi uma das concorrentes que mais surpreendeu o público ao entrar na casa com um segredo bombástico: «À noite, trabalho em lingerie». A confissão deixou colegas e telespectadores em choque, tornando-se rapidamente um dos momentos mais comentados desta edição do reality show.

Semanas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, Ana mostrou que regressou à sua rotina profissional sem receios. A ex-concorrente voltou ao trabalho noturno no “Lingerie”, retomando a atividade que já tinha dado tanto que falar durante a sua participação no programa.

Nas imagens partilhadas, Ana surge a dançar uma música viral do Tiktok, usando lingerie sensual e mostrando-se totalmente confiante e à vontade. O regresso não passou despercebido e está já a gerar reação entre os fãs, que acompanham com curiosidade esta nova fase da ex-concorrente depois da experiência intensa vivida dentro da casa.