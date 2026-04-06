Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

18:29
Ariana provoca Eva ao afirmar que Diogo lhe mete creme nas costas - Big Brother
04:36

Ariana provoca Eva ao afirmar que Diogo lhe mete creme nas costas

18:11
«Estás-me a ameaçar?» Ana e Ricardo João entram em confronto aceso - Big Brother
04:38

«Estás-me a ameaçar?» Ana e Ricardo João entram em confronto aceso

18:04
Vai dar frutos? Mãe de Ana comenta relação da concorrente com Ricardo João - Big Brother
02:46

Vai dar frutos? Mãe de Ana comenta relação da concorrente com Ricardo João

17:55
Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva - Big Brother

Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva

17:45
Chegou ao limite. Diogo quebra e fica em lágrimas: «Não é justo» - Big Brother
03:54

Chegou ao limite. Diogo quebra e fica em lágrimas: «Não é justo»

17:44
Eva apelida Ariana de "sonsa". E recebe resposta inesperada - Big Brother
01:26

Eva apelida Ariana de "sonsa". E recebe resposta inesperada

17:43
Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia - Big Brother

Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

17:20
Sara aos berros com Hugo: «Se és assim para a pessoa que dormes todos os dias só revela o que tu és» - Big Brother
03:41

Sara aos berros com Hugo: «Se és assim para a pessoa que dormes todos os dias só revela o que tu és»

17:15
Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story - Big Brother

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

17:11
Jéssica sobre Diogo e Ariana: «Não fazem nada sem ser estar no quarto o dia todo» - Big Brother
06:34

Jéssica sobre Diogo e Ariana: «Não fazem nada sem ser estar no quarto o dia todo»

17:01
Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story - Big Brother

Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story

16:21
Eva critica postura de Diogo: «Quando abre a boca já não diz nada de jeito» - Big Brother
09:57

Eva critica postura de Diogo: «Quando abre a boca já não diz nada de jeito»

16:20
Jéssica arrasa Liliana: «Para aparecer nas Vt's tem de carregar na Ariana» - Big Brother
03:07

Jéssica arrasa Liliana: «Para aparecer nas Vt's tem de carregar na Ariana»

16:14
Hugo escolhe Ana como a concorrente menos essencial da casa: «Só era essencial porque cozinhava» - Big Brother
09:58

Hugo escolhe Ana como a concorrente menos essencial da casa: «Só era essencial porque cozinhava»

15:46
Ana mostra-se desconfiada do segredo de Jéssica: «Foi uma reviravolta na vida dela» - Big Brother
07:53

Ana mostra-se desconfiada do segredo de Jéssica: «Foi uma reviravolta na vida dela»

15:18
Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!» - Big Brother

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

15:02
Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...» - Big Brother
02:32

Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»

14:32
«Ficou aqui, para mim»: Eva revela que tem pertence de João com significado especial - Big Brother
01:03

«Ficou aqui, para mim»: Eva revela que tem pertence de João com significado especial

14:10
Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...» - Big Brother

Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

14:07
Diogo afirma que «nunca precisou» de Eva, mas assume: «Fico triste por ter desapontado...» - Big Brother
02:43

Diogo afirma que «nunca precisou» de Eva, mas assume: «Fico triste por ter desapontado...»

14:02
Ariana critica Liliana: «Não vou estar sempre a ouvir e a calar. A moral dela...» - Big Brother
04:01

Ariana critica Liliana: «Não vou estar sempre a ouvir e a calar. A moral dela...»

14:00
«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva - Big Brother
04:01

«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva

13:17
Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa - Big Brother

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

13:03
Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!» - Big Brother

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

12:44
Ariana mostra o lado mais sensível: «Apesar de acharem que eu sou egoísta, quando conhecerem a minha história...» - Big Brother
01:41

Ariana mostra o lado mais sensível: «Apesar de acharem que eu sou egoísta, quando conhecerem a minha história...»

Acompanhe ao minuto

Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia - Big Brother

Depois de ficar a saber que a amiga Luzia tinha sido expulsa, Ana teve uma reação surpreendente. Veja as imagens do momento.

Luzia foi expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos 10 durante a gala deste domingo, 5 de abril, e a reação de Ana há saída da amiga chamou à atenção.

Depois de todos os nomeados regressarem à sala, à exceção da agora ex-concorrente, Ana mostrou-se indiferente, sem expressão, sem lágrimas e sem grandes demonstrações de sentimentos. Aliás, a cuidadora até esboçou alguns sorrisos em conversa com outros colegas da casa.

Pode ver aqui o vídeo do momento que está a dar que falar:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as imagens do momento

Relacionados

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»
Temas: Ana Luzia

Viral

Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva

Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva

Há 41 min
Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

Há 1h e 21min
Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story

Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story

Há 1h e 35min
Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»

Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»

Há 3h e 34min
Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções

Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções

Hoje às 12:40
O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata

O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata

Ontem às 23:35
Mais Viral

Mais Vistos

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Hoje às 13:03
Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções
02:59

Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções

Hoje às 12:40
A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

24 fev, 15:47
Diogo como nunca o vimos com Eva: «Vê lá se não vais primeiro (…) ainda tens a lata…»
02:40

Diogo como nunca o vimos com Eva: «Vê lá se não vais primeiro (…) ainda tens a lata…»

Hoje às 11:37
Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Hoje às 13:17
Ver Mais

Notícias

Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva

Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva

Há 41 min
Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

Há 53 min
Comentário sobre a casa de Noélia Pereira recebe resposta imediata: «Está paga!»

Comentário sobre a casa de Noélia Pereira recebe resposta imediata: «Está paga!»

Há 1h e 3min
Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

Há 1h e 21min
Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 1h e 40min
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

2 abr, 09:35
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

2 abr, 09:11
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

1 abr, 19:16
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

1 abr, 19:16
«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

1 abr, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
02:25

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo

2 abr, 18:15
Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!
02:23

Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!

1 abr, 19:53
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

31 mar, 19:52
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

30 mar, 19:16
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

30 mar, 09:35
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Comentário sobre a casa de Noélia Pereira recebe resposta imediata: «Está paga!»

Comentário sobre a casa de Noélia Pereira recebe resposta imediata: «Está paga!»

Há 1h e 3min
Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 1h e 40min
O truque de Cristina Ferreira para manter a boa forma é o mesmo que Cláudia Raia usa aos 59 anos

O truque de Cristina Ferreira para manter a boa forma é o mesmo que Cláudia Raia usa aos 59 anos

Há 2h e 20min
Pedro é surpreendido por ex-concorrente do Secret Story 9 com doação milionária? O ex-concorrente esclarece tudo

Pedro é surpreendido por ex-concorrente do Secret Story 9 com doação milionária? O ex-concorrente esclarece tudo

Há 2h e 23min
O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

Há 3h e 4min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo
01:01

Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo

4 abr, 15:50
Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»
02:02

Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»

4 abr, 12:24
Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite
01:36

Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite

4 abr, 10:10
«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo
01:53

«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo

4 abr, 01:20
Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde
02:04

Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde

4 abr, 01:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Há 2h e 31min
João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

Hoje às 13:52
João Monteiro deixa mensagem de despedida

João Monteiro deixa mensagem de despedida

Ontem às 20:29
Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Ontem às 19:31
Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Ontem às 16:54
Ver Mais Outros Sites