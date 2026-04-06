Sem lágrimas e quase sem expressão: Ana tem reação inesperada à expulsão de Luzia

Luzia foi expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos 10 durante a gala deste domingo, 5 de abril, e a reação de Ana há saída da amiga chamou à atenção.

Depois de todos os nomeados regressarem à sala, à exceção da agora ex-concorrente, Ana mostrou-se indiferente, sem expressão, sem lágrimas e sem grandes demonstrações de sentimentos. Aliás, a cuidadora até esboçou alguns sorrisos em conversa com outros colegas da casa.

Pode ver aqui o vídeo do momento que está a dar que falar: