Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Na noite de gala em que a casa entrou no espírito natalício e de grandes emoções, houve ainda espaço para um botão dos segredos. Assim que a Voz soou o alarme para um 'buzz grátis', vários concorrentes correram para chegar em primeiro ao confessionário. Foi Pedro quem chegou em primeiro lugar e, por isso, conquistou esta vantagem.

Pedro decidiu carregar no botão dos segredos para tentar adivinhar o segredo de Ana. A aposta do concorrente foi: «Eu já assisti a um milagre». Pedro não acertou no segredo da concorrente, no entanto, tratando-se de uma tentativa grátis, o concorrente não perdeu nenhuma parte do seu dinheiro.

Recorde-se que o segredo de Ana envolve, de facto, a palavra 'milagre', mas o correto é: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».