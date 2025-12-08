Ao Minuto

00:52
Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco - Big Brother
12:39

Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco

00:52
Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais - Big Brother
01:17

Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais

00:41
Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida - Big Brother

Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

00:38
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados - Big Brother
06:43

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

00:31
Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio - Big Brother
08:14

Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio

00:22
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre - Big Brother
07:17

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

00:17
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País - Big Brother

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

00:15
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa - Big Brother
02:05

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

00:12
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso - Big Brother
08:29

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

23:44
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me» - Big Brother
08:53

Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»

23:31
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?» - Big Brother
07:51

Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»

23:31
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa - Big Brother
02:22

Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa

23:17
Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?» - Big Brother
08:47

Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?»

23:17
Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir - Big Brother
08:47

Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir

23:17
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo» - Big Brother

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

22:55
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera - Big Brother
00:56

Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera

22:47
Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial» - Big Brother
04:32

Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial»

22:43
Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles - Big Brother
10:25

Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles

22:27
Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa - Big Brother
06:33

Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa

22:18
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa! - Big Brother
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

22:18
Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira - Big Brother

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

22:16
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir - Big Brother
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

22:13
Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado» - Big Brother
02:06

Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado»

22:11
O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite - Big Brother

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

22:11
Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas» - Big Brother
08:10

Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas»

Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

  Secret Story
  Há 1h e 32min
Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida - Big Brother

Pedro conquistou o ‘buzz grátis’ e arriscou no segredo de Ana com uma frase que envolve a palavra 'milagre'. Será que acertou?

Na noite de gala em que a casa entrou no espírito natalício e de grandes emoções, houve ainda espaço para um botão dos segredos. Assim que a Voz soou o alarme para um 'buzz grátis', vários concorrentes correram para chegar em primeiro ao confessionário. Foi Pedro quem chegou em primeiro lugar e, por isso, conquistou esta vantagem.

Pedro decidiu carregar no botão dos segredos para tentar adivinhar o segredo de Ana. A aposta do concorrente foi: «Eu já assisti a um milagre». Pedro não acertou no segredo da concorrente, no entanto, tratando-se de uma tentativa grátis, o concorrente não perdeu nenhuma parte do seu dinheiro.

Recorde-se que o segredo de Ana envolve, de facto, a palavra 'milagre', mas o correto é: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Veja o momento aqui: 

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Há 3h e 55min
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Há 1h e 56min
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 2h e 56min
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Há 3h e 57min
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

27 set, 16:39
Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Há 1h e 32min
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Há 1h e 56min
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 2h e 56min
Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Há 3h e 55min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 2h e 56min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Ontem às 19:39
Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Ontem às 19:16
Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Ontem às 18:50
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ontem às 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Ontem às 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Ontem às 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

6 dez, 09:07
