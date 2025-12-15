Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

No Dois às Dez, Ana deu a primeira entrevista após ser expulsa do Secret Story 9 e fez revelações inéditas. Ao sair da casa mais vigiada do País, a agora ex-concorrente teve finalmente acesso a informações sobre os concorrentes e foi aí que se impressionou ao saber que Pedro é um dos concorrentes mais acarinhados pelo público.

O choque foi imediato e a ex-concorrente não deixou nada por dizer. Ainda que o concorrente estivesse a chegar longe no jogo, Ana tinha uma opinião diferente: «Surpreendeu-me o facto do Pedro ser um dos preferidos. Sobretudo porque nós, lá dentro, só soubemos do segredo agora. Chegava-se aos diretos e ele tremia. Antes do segredo tentava perceber o que é que o Pedro tinha», acrescenta.

O segredo de Pedro foi revelado na semana passada e a opinião que Ana tinha em relação ao colega piorou consideravelmente. “Assim que sei do segredo, ainda fiquei a pensar pior do Pedro. Na minha opinião, ele falava mal para as mulheres e não falava igual para os homens”, disse ainda.

Leandro, Liliana, Marisa, Pedro, Fábio e Inês são os concorrentes que ainda estão na casa.