O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

21:15
Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas - Big Brother
08:44

Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas

21:13
Liliana irritada com Fábio porque ele não a irritou? A conversa difícil do casal - Big Brother
18:13

Liliana irritada com Fábio porque ele não a irritou? A conversa difícil do casal

19:54
Ana sensível com Marisa após revelação do segredo de Pedro: «A forma como foste tratada para mim não foi normal» - Big Brother
02:21

Ana sensível com Marisa após revelação do segredo de Pedro: «A forma como foste tratada para mim não foi normal»

19:51
Ana fica em lágrimas após revelação do segredo de Pedro: «Está-me a custar a assimilar» - Big Brother
04:29

Ana fica em lágrimas após revelação do segredo de Pedro: «Está-me a custar a assimilar»

19:43
Apaixonada por Pedro? Adriano Silva Martins aponta: «Se calhar era a Ana que tinha qualquer tipo de sentimento» - Big Brother
01:20

Apaixonada por Pedro? Adriano Silva Martins aponta: «Se calhar era a Ana que tinha qualquer tipo de sentimento»

19:38
Incrédulo, Fábio condena comportamentos de Pedro com Marisa: «Não tem desculpa possível» - Big Brother
02:53

Incrédulo, Fábio condena comportamentos de Pedro com Marisa: «Não tem desculpa possível»

19:37
Fim do segredo de Marisa! Pedro tenta, mas já não consegue enganar os colegas - Big Brother
06:16

Fim do segredo de Marisa! Pedro tenta, mas já não consegue enganar os colegas

19:27
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro - Big Brother
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

19:24
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...» - Big Brother
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

19:18
Leandro apaixonado por Ana? Marisa e Pedro levantam suspeitas: «Já vi coisas a começar por menos» - Big Brother
03:27

Leandro apaixonado por Ana? Marisa e Pedro levantam suspeitas: «Já vi coisas a começar por menos»

18:59
Ana implacável com Leandro: «Para ser um falso como tu tens sido…» - Big Brother
03:23

Ana implacável com Leandro: «Para ser um falso como tu tens sido…»

18:54
Hilariante! Leandro dispara teorias de segredos de ex-concorrentes, mas falha tudo - Big Brother
02:02

Hilariante! Leandro dispara teorias de segredos de ex-concorrentes, mas falha tudo

18:46
Inês escolhe Liliana como menos leal e gera polémica - Big Brother
03:07

Inês escolhe Liliana como menos leal e gera polémica

18:42
Surpresa insólita no Calendário do Advento: Fábio abre a porta e recebe um presente hilariante - Big Brother
03:36

Surpresa insólita no Calendário do Advento: Fábio abre a porta e recebe um presente hilariante

18:34
Choque Total: Pedro é eleito o mais falso da casa… e Marisa concorda - Big Brother
04:48

Choque Total: Pedro é eleito o mais falso da casa… e Marisa concorda

18:16
Pista sobre o segredo de Ana deixa-a em pânico. E Pedro já descobriu tudo - Big Brother
02:49

Pista sobre o segredo de Ana deixa-a em pânico. E Pedro já descobriu tudo

18:05
Leandro lança duras farpas a Liliana: «Vais por caminhos baixos» - Big Brother
03:10

Leandro lança duras farpas a Liliana: «Vais por caminhos baixos»

17:36
Ana ataca Fábio e usa Liliana: «Está completamente cego» - Big Brother
07:11

Ana ataca Fábio e usa Liliana: «Está completamente cego»

17:28
«És a pessoa mais influenciável desta casa»: Ana não poupa Liliana em discussão acesa - Big Brother
07:15

«És a pessoa mais influenciável desta casa»: Ana não poupa Liliana em discussão acesa

17:21
Fábio atribui tradição de Natal a Ana e inclui a palavra 'lixo'. Esta foi a reação da concorrente - Big Brother
05:49

Fábio atribui tradição de Natal a Ana e inclui a palavra ‘lixo’. Esta foi a reação da concorrente

17:01
«Maldisposto»: Concorrentes 'apontam o dedo' a Leandro sem piedade - Big Brother
09:40

«Maldisposto»: Concorrentes 'apontam o dedo' a Leandro sem piedade

16:49
«Um milagre de Natal»: Fábio faz forte declaração de amor a Liliana - Big Brother
07:26

«Um milagre de Natal»: Fábio faz forte declaração de amor a Liliana

16:46
Ana aponta o dedo a Liliana: «Tem vergonha de como tu és» - Big Brother
07:28

Ana aponta o dedo a Liliana: «Tem vergonha de como tu és»

16:22
Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções» - Big Brother
01:26

Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções»

16:21
Tenso! Ana acusa Pedro de se juntar ao 'Gangue dos Frescos' por conveniência - Big Brother
03:07

Tenso! Ana acusa Pedro de se juntar ao ‘Gangue dos Frescos’ por conveniência

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

  • Secret Story
  • Hoje às 15:47
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa - Big Brother

Pedro não deixa nada por dizer depois de saber que Ana esteve a chorar nos braços de Marisa e a falar mal dele.

Depois do Especial do Secret Story 9, em que o segredo de Pedro foi revelado, Ana emocionou-se e chorou numa conversa reveladora com Marisa. Esta manhã, Marisa contou a Pedro tudo o que a colega lhe disse e o concorrente não escondeu a indignação.

Marisa começou por explicar porque é que Ana estava a chorar nos seus braços.  «Diz que não consegue perceber. Que tem pena de mim. Diz que eu sou uma ótima pessoa, das melhores pessoas que ela já conheceu, e que não consegue aceitar a maneira como tu já me trataste aqui dentro. E disse que, por mais que tentemos explicar, as únicas imagens que ela tem é da maneira que tu me tratavas e que não faz parte dela aceitar que alguém trate assim alguém», referiu.

Sem hesitar, Marisa defendeu o marido: «E eu disse-lhe: "Ana, eu também o tratei assim e disse-lhe coisas que não gostava de ouvir". E ela disse-me: "Sim, Marisa. Mas está a custar-me. És mesmo boa pessoa e eu depois lá fora vou contar-te coisas que não te posso contar aqui dentro"».

Pedro expõe investidas de Ana: «Ela sabe muito bem...»

Pedro mostrou-se surpreendido com as revelações e Marisa prosseguiu: «Tu deves ter feito ou dito coisas aqui que ela não me quer contar. Já da outra vez ela me disse que há coisas que foram do jogo mas que fazem com que ela não confie em ti, que não és de confiança...»

«Eu não fiz nada, da minha parte estou tranquilo. Tenho a consciência tranquila que não fiz nada. Estamos num jogo e ela sabe muito bem porque é que eu fiz o que fiz», disse Pedro, referindo-se à missão que ele e Ana tiveram no início do programa, de terem de fingir que se estavam a apaixonar.

Pedro foi mais longe e revelou a Marisa que Ana até foi bastante insistente na missão e queria que os dois tivessem tentado melhor o sucesso daquele desafio. «Ela também dizia: "Estás muito encavacado, estás muito envergonhado... comigo estás à vontade, podemos fazer as coisas... eu não levo a mal". E eu é que lhe disse: "Eu não consigo fazer isso"», contou. 

«Ela estava ali a chorar com a Inês e disse-me que lá fora falávamos», terminou Marisa.

Veja aqui o vídeo do momento:

 

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»
De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

Hoje às 10:43
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Ontem às 19:13
Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas

Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas

Ontem às 14:40
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Ontem às 12:03
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

9 dez, 22:26
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

9 dez, 22:16
Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Ontem às 22:18
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Hoje às 15:47
Marisa emociona-se ao contar história de Natal em família. Esta foi a reação de Pedro
09:18

Marisa emociona-se ao contar história de Natal em família. Esta foi a reação de Pedro

Hoje às 16:15
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

4 dez, 10:50
Notícias

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Há 2h e 48min
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Hoje às 17:11
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Hoje às 15:56
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Hoje às 15:47
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Hoje às 15:44
EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

Há 1h e 53min
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

Há 1h e 56min
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Ontem às 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Ontem às 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
FORA DA CASA

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Há 2h e 48min
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Hoje às 17:11
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Hoje às 15:56
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Hoje às 15:44
Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Hoje às 15:16
TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Ontem às 21:53
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
