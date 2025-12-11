O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Depois do Especial do Secret Story 9, em que o segredo de Pedro foi revelado, Ana emocionou-se e chorou numa conversa reveladora com Marisa. Esta manhã, Marisa contou a Pedro tudo o que a colega lhe disse e o concorrente não escondeu a indignação.

Marisa começou por explicar porque é que Ana estava a chorar nos seus braços. «Diz que não consegue perceber. Que tem pena de mim. Diz que eu sou uma ótima pessoa, das melhores pessoas que ela já conheceu, e que não consegue aceitar a maneira como tu já me trataste aqui dentro. E disse que, por mais que tentemos explicar, as únicas imagens que ela tem é da maneira que tu me tratavas e que não faz parte dela aceitar que alguém trate assim alguém», referiu.

Sem hesitar, Marisa defendeu o marido: «E eu disse-lhe: "Ana, eu também o tratei assim e disse-lhe coisas que não gostava de ouvir". E ela disse-me: "Sim, Marisa. Mas está a custar-me. És mesmo boa pessoa e eu depois lá fora vou contar-te coisas que não te posso contar aqui dentro"».

Pedro expõe investidas de Ana: «Ela sabe muito bem...»

Pedro mostrou-se surpreendido com as revelações e Marisa prosseguiu: «Tu deves ter feito ou dito coisas aqui que ela não me quer contar. Já da outra vez ela me disse que há coisas que foram do jogo mas que fazem com que ela não confie em ti, que não és de confiança...»

«Eu não fiz nada, da minha parte estou tranquilo. Tenho a consciência tranquila que não fiz nada. Estamos num jogo e ela sabe muito bem porque é que eu fiz o que fiz», disse Pedro, referindo-se à missão que ele e Ana tiveram no início do programa, de terem de fingir que se estavam a apaixonar.

Pedro foi mais longe e revelou a Marisa que Ana até foi bastante insistente na missão e queria que os dois tivessem tentado melhor o sucesso daquele desafio. «Ela também dizia: "Estás muito encavacado, estás muito envergonhado... comigo estás à vontade, podemos fazer as coisas... eu não levo a mal". E eu é que lhe disse: "Eu não consigo fazer isso"», contou.

«Ela estava ali a chorar com a Inês e disse-me que lá fora falávamos», terminou Marisa.