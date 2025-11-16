Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Veja aqui fotos da advogada Ana que estão a deixar todos de queixo caído

A gala deste domingo, 16 de novembro, do Secret Story 9 contou com uma presença muito especial em estúdio! Trata-se de uma ex-concorrente de outro reality show da TVI, que tem uma ligação especial a Ana, que está nomeada e em risco de sair.

Falamos de Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, que ficou conhecida pelo seu romance tórrido com João Oliveira, que terminou recentemente.

Veja a imagem que comprova:

Quando Ana entrou na Casa dos Segredos, Carolina Nunes demonstrou de imediato o seu apoio à amiga.

«A Ana é uma amiga do coração, das minhas mais chegadas», começou por escrever, na legenda de um story do Instagram, em que partilhou a publicação do Secret Story a apresentar a amiga.

«Esteve em tantas galas, sempre pronta para me receber caso eu saísse da casa... Agora, trocamos os papéis. E eu vou estar aqui para te apoiar em tudo. Força, amiga. Sé sempre tu mesma», acrescentou.

Pode ver aqui a publicação em questão: