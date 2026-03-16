Em pranto e quase sem voz. Ana deixa mensagem arrepiante durante a revelação do segredo: «Apenas trabalho, sou digna»

Na gala deste domingo do Secret Story 10, Ana revelou o seu segredo para o público: «À noite, trabalho em lingerie». A concorrente foi a confessionário explicar a história por detrás desta frase tão peculiar.

Em lágrimas, Ana assume: «É importante para mim partilhar algo que guardo. Trabalho num restaurante onde se serve em lingerie. Não conto a quase ninguém com medo do julgamento e porque tenho a liberdade de fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Eu respeito, não calco ninguém e tenho o direito de fazer o que eu quiser.»

«De dia, sou gerontóloga e à noite, durante o verão especialmente, trabalho no restaurante. Faço-o para arranjar mais um dinheirinho e também para ter alguma liberdade...», disse, ainda de voz embargada.

E prosseguiu: «Eu sou mãe do Afonso, durante muitos anos fui só dedicada à minha família. Anulei-me como mulher, fui traída e agarrei a postura de mãe solteira. Procurei uma casa, trabalhei, sustentei-me para poder dar tudo ao meu filho.»

Sem tabus, Ana confidenciou que já levou o filho a ver o seu local de trabalho. «Houve um dia que fui passear com ele e mostrei-lhe o restaurante onde a mãe trabalha. Ele viu tudo, e eu disse-lhe 'filho, a mãe apresenta-se assim'», contou, orgulhosa.

Ana revela segredo com história carregada de emoção e deixa mensagem à família: «Sou digna»

Cristina Ferreira quis saber se a concorrente, alguma vez, sentiu preconceito em relação ao trabalho que tem, e esta reagiu. «Sinto-me super sensual ali. Nunca senti preconceito porque eu também não me exponho. E agora não estou preocupada. Quem me conhece, sabe a mulher que eu sou e o trabalho que eu faço», disse.

«Eu não tenho medo de julgamentos. Já o tive, mas eu conquistei esta confiança para ser isto (...). Sou uma mulher adulta, sou uma mulher digna.», acrescentou ainda.

Por fim, Ana deixou um pedido relacionado com a sua família: «Os meus pais são as pessoas que me educaram. Eles têm a forma de ser deles, e eu tenho a minha. Quero pedir, por favor, não os envolvam nestas coisas. Sou uma mulher adulta, com liberdade de ser o que eu quiser e os meus pais não têm responsabilidade sobre mim há muitos anos.»

«Antes de vir para aqui, eu contei à minha mãe que, no restaurante onde eu trabalho, as meninas servem à mesa em lingerie. E a minha mãe olhou para baixo. E eu disse: 'Não tenhas vergonha de mim, porque eu apenas trabalho. E se um dia eu tivesse de fazer alguma coisa para que tudo corresse bem na minha vida, sem ter de preocupar os outros, eu ia fazê-lo. Contudo, eu sou digna e podes confiar em mim. Eu apenas trabalho'. Eu só os quero proteger», findou.