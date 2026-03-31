Lágrimas e emoções fortes. Segredo de Ana é revelado e concorrentes ficam em choque: «Não tens de ter vergonha»

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Luzia descobriu o segredo de Ana: «À noite, trabalho em lingerie». O momento da revelação apanhou todos de surpresa, e houve reações inesperadas.

Mais um segredo desvendado no Secret Story 10! Depois de, na tarde desta terça-feira, Jéssica ter acertado o segredo de Sara («Nasci com um dente no nariz»), também Luzia descobriu o segredo de Ana: «À noite, trabalho em lingerie».

Assim que Luzia anunciou a teoria ao grupo, todos ficaram em choque. Ricardo João teve uma reação efusiva quando a Voz confirmou que este era o segredo de Ana.

A concorrente explicou que «não trabalha num cabaret», mas sim num restaurante em que se serve em lingerie. «Dou-te os meus parabéns. Não é vergonha nenhuma. Eu sou pai de uma adolescente e ela podia ser o que ela quiser, eu não ia ter vergonha nenhuma dela e tu não tens de ter vergonha. O teu filho deve ter muito orgulho», disse Ricardo João, deixando Ana lavada em lágrimas.

Pode ver aqui o momento:

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