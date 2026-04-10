Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem

Ana tem sido uma das concorrentes mais comentadas do Secret Story 10 e as redes sociais provam-no semana após semana. Os vídeos publicados no Instagram e no TikTok da TVI com a concorrente tornaram-se recorrentemente virais.

O exemplo mais recente chegou na quinta-feira, dia 9 de abril: um vídeo que já ultrapassa 1,5 milhões de visualizações, só no Instagram da TVI. A publicação usou a reação hilariante de Ana à conquista do "Buzz Grátis" como mote para um desafio ao público: completar a frase «Eu quando…» com base na expressão da concorrente.

A resposta dos seguidores foi imediata e massiva. A publicação somou mais de 16 mil gostos e milhares de comentários no Instagram, entre os quais se leram respostas como «Eu quando os meus filhos me deixarem voltar a dormir uma noite inteira seguida», «Eu quando recebo o ordenado» ou «Eu, quando acabar o curso.»