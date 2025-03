Ficou conhecido no Big Brother - A Revolução por causa de um bróculo: Saiba como está hoje André Filipe!

André Filipe ficou na memória dos telespectadores da TVI quando participou, em 2020, no Big Brother - A Revolução, não só pelo seu comportamento imprevisível e excêntrico, mas também pelo icónico momento em que tentou comer um brócolo cru, apesar de não gostar do legume.

Desde então, a sua vida tomou novos rumos, e as suas recentes aparições no Instagram surpreendem os seguidores.

O ex-concorrente tem partilhado ao longo dos meses, alguns momentos da sua vida que passa em férias, a conhecer lugares novos e a registá-los em fotografias.

Recorde que no ano passado, André Filipe tinha entrado em direto no programa TVI Extra, com Flávio Furtado, para contar como estava a vida, em exclusivo!

