Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

André Lopes, conhecido pela sua participação no Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar um momento difícil que viveu recentemente. O ex-concorrente revelou, através de uma publicação no Instagram, que foi vítima de um assalto na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, junto ao Time Out Market da Ribeira.

Na mesma publicação, o antigo participante da casa mais vigiada do país deixou um apelo aos seguidores.

Veja, em baixo, a partilha original.

Do “Big Brother” à nova vida longe dos holofotes

André Lopes conquistou o público durante a sua passagem pelo Big Brother, exibido na TVI, onde se destacou pela postura genuína, o bom humor e a forma tranquila com que enfrentava os desafios dentro da casa. Apesar de não ter vencido o reality show, André Lopes ganhou fãs e continua a ser uma figura muito acarinhada nas redes sociais.

Atualmente, o ex-concorrente tem-se mantido afastado do mundo televisivo e dedica-se a novos projetos pessoais e profissionais. Mais discreto, tem partilhado com os seguidores momentos do seu dia a dia, mostrando um estilo de vida dedicado ao fitness.

As mais recentes fotografias partilhadas pelo próprio revelam também uma transformação física surpreendente — André Lopes está visivelmente diferente, com um visual mais cuidado e sofisticado, que tem deixado os fãs impressionados.

Recorde, ainda, a biografia do ex-concorrente aquando da sua entrada no "Big Brother".

O André licenciou-se em Desporto, trabalha em dois ginásios e numa loja de óculos de sol. ​

Depois da separação dos pais, sentiu que devia ser “o homem da casa” : com 7 anos, já lavava a loiça e com 8 cozinhou pela primeira vez. Trabalha desde os 17 anos.​

É vaidoso desde criança e diz que demora uma hora a arranjar-se. Diz que é “110% heterossexual e 200% metrossexual”. ​

Já foi escuteiro, praticou desporto federado durante vários anos e a competição está-lhe no sangue. Em tudo o que se mete é para ganhar e tem muito mau perder.

Admite ser rancoroso e tem dificuldade em perdoar especialmente quando tocam na família. ​A avó materna é a pessoa mais importante da sua vida. ​

Veja a galeria de imagens abaixo e descubra como está hoje o ex-concorrente do “Big Brother”.