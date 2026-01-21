Recruta da 1ª Companhia é uma celebridade desde os primeiros segundos de vida. A bebé do ano que surpreedeu Portugal

No perfil de Instagram de Andrea Soares, foram publicadas uma série de curiosidades sobre o seu percurso de vida. O que mais surpreendeu os seguidores foi o facto de uma delas ser absolutamente inédita: Andrea Soares foi a bebé do ano em 1982, nascendo apenas 20 segundos depois do primeiro dia desse ano.

«A última curiosidade, provavelmente, será a melhor delas todas. Deixa nos comentários qual a curiosidade que te deixou de boca aberta ⬇️», foi esta a descrição escolhida para a partilha que contou com nove curiosidades sobre a recruta. A primeira curiosidade deixou os seguidores boquiabertos, Andrea Soares foi a "Bebé do ano - 82". A cantora nasceu às 00:00:20h do dia 1 de janeiro de 1982.

O carrossel de imagens contou ainda mais mais oito curiosidades, como por exemplo a cantora pertencer a banda "Nonstop". A cantora também é uma grande apreciadora de fado, não só como ouvinte, como também cantar fado! O reportório musical de Andrea Soares é muito versátil. A cantora também foi a vocalista do hit: "Selfish Love", com o artista Pedro Cazanova. A cantora é também uma das representantes do "Projecto Kaya", lado a lado com a amiga Liliana Almeida.

Mais voltado para a arte manual, Andrea tem uma paixão enorme pelo Macrame e já criou peças únicas! O seu estilo enigmático e calmo, algo que já nos tem mostrado ao longo do seu percurso na 1ª Companhia, Andrea é também professora de Yoga. Contudo, o visual de Andrea nem sempre foi o mesmo que vemos agora nos nossos ecrãs. Andrea Soares já teve o cabelo de imensas maneiras diferentes, não só em corte como também na cor. A energia e o clima em que se insere no seu dia a dia é sempre voltado para a paz interior. A última curiosidade da professora de Yoga confirma isso mesmo: «Muito menos aos haters na Internet», onde é possível ver um vídeo engraçado de Andrea Soares a "atirar" contra a ex recruta e amiga, Soraia Carrega.

