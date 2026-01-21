A meio da noite, recrutas da 1ª Companhia recebem visita inesperada: «Não posso acreditar»

Durante a noite, os recrutas foram surpreendidos pelo regresso de alguém muito especial: o Caracol "Maluco", como é tão carinhosamente apelidado por Andrea Soares!

O Caracol esteve desaparecido desde o final da Gala do último sábado. Soraia Carrega, a recruta expulsa na gala passada, era a principal cuidadora do Caracol "Maluco", e os recrutas acreditam que ele tenha fugido da "sua casa" em forma de protesto ou, até mesmo luto, porque a sua melhor amiga abandonou a base da 1ª Companhia.

Ao longo de largos minutos, foram muitos os recrutas que circundaram a área do caracol para saudar o sue regresso. A surpresa chegou quando Joana D'arc lhe deu uma folha de alface e o "Maluco" comeu em pouco tempo. Enquanto os recrutas comentavam o estado de saúde e o crescimento do animal, Sara Santos brincou com o facto de estar lesionada e que, perdia uma corrida contra ele.

Andrea Soares e Filipe Delgado comentaram também o facto de, tantos dias depois de ter desaparecido, ter conseguido regressar à sua casa, sem que nada de mau lhe acontecesse. «Como é que em tantos dias ninguém o pisou?». Para Andrea Soares, esta situação foi vista quase como um milagre, e a recruta assume que quando a sua estadia na base terminar, vai levá-lo consigo para casa!

