SS1: Lembra-se de Andreia Leal? Morena e com corpo escultural, ex-concorrente está irreconhecível!

A Casa dos Segredos tem marcado gerações. O programa estreou em Portugal em 2010 e após uma pausa de seis anos (entre 2018 e 2024), o formato regressou e tem conquistado o público.

E os concorrentes, esses são icónicos e muitos deles inesquecíveis. Andreia Leal entrou na primeira edição «Casa dos Segredos», em 2010, com o segredo «Fui acompanhante de luxo».

Passaram-se mais de 14 anos e a ex-concorrente mudou de visual e está irreconhecível. Andreia Leal abandonou o seu cabelo loiro tão característico e, agora, está morena.

A ex-concorrente do reality show da TVI apresenta-se agora como bodybuilder. A presença regular no ginásio é o que revela o seu corpo escultural que ganhou com a dedicação e empenho nos treinos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e surpreenda-se com as diferenças evidentes!