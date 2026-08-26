Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

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Apaixonou-se por uma das figuras mais emblemáticas do futebol português e, anos depois, entrou na Casa dos Segredos com um segredo que deixou o país em choque. 16 anos passaram e a vida de Andreia Leal mudou radicalmente.

Em 2010, Andreia Leal entrou na primeira edição do Secret Story e rapidamente se tornou uma das concorrentes mais mediáticas. Tinha 37 anos e entrou no programa com o segredo «Fui acompanhante de luxo», mas foi também a sua vida amorosa que despertou enorme curiosidade.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Andreia tinha vivido uma relação com Jorge Nuno Pinto da Costa, uma das figuras mais conhecidas e influentes do futebol português. O antigo presidente do FC Porto e Andreia Leal mantiveram uma relação que, anos mais tarde, a própria recordou com carinho.

Após a morte de Pinto da Costa, em 2025, Andreia voltou a falar sobre essa história de amor e não escondeu a importância que o antigo dirigente teve na sua vida. A relação entre os dois foi descrita por Andreia como algo «puro e inédito», numa declaração que voltou a colocar a sua história com Pinto da Costa no centro das atenções.

Mas a vida de Andreia mudou bastante desde a participação no reality show. Atualmente, continua ligada ao universo do fitness e do bodybuilding e mantém uma presença ativa nas redes sociais.

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Também na vida familiar surgiram mudanças. Andreia é mãe de Benedita e Salvador. Quando entrou na Casa dos Segredos, os filhos tinham apenas 16 e cerca de 9 anos. Hoje, Benedita terá aproximadamente 32 anos, enquanto Salvador terá cerca de 25 anos.

Benedita surge ainda ligada ao projeto Euphoria.byandreialeal, associado a Andreia, sendo apresentada como CEO da marca de roupa nas redes sociais. 

E há ainda outro capítulo da vida familiar de Andreia que tem despertado curiosidade: já é avó. A filha, Benedita, foi mãe em 2022. 

Certo é que já passaram 16 anos desde que Andreia Leal entrou na televisão portuguesa e a sua vida mudou bastante desde então. Da relação com uma das figuras mais marcantes do futebol português à maternidade e à dedicação ao bodybuilding, a ex-concorrente continua a dar que falar, embora hoje por razões bem diferentes das de 2010.

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