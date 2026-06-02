É protagonista das frases mais icónicas dos realities: Remodelou uma casa antiga e o antes e depois impressiona

Andreia Silva ficou conhecida do grande público graças à sua participação na primeira edição do reality show Love on Top, da TVI. A concorrente rapidamente se destacou pela personalidade forte, pelos momentos marcantes dentro da casa e por algumas das frases mais recordadas pelos fãs do formato.

Agora, vários anos depois da experiência televisiva que a tornou conhecida, Andreia Silva volta a dar que falar, mas por um motivo bem diferente. A antiga concorrente mostrou nas redes sociais o resultado da remodelação de uma casa antiga, um projeto que acompanhou de perto e que surpreendeu os seguidores pela transformação alcançada.

«Hoje, 19 de Maio, faz 1 ano que comprei a minha primeira casa 🔑 🤍 Uma conquista bonita, desafiante e muito especial! ✨Um ano depois, a casa está mais bonita, mais nossa… e devo só um bocadinho menos ao banco 🥲😂

Um dump de vários momentos deste cantinho que significa tanto para mim 🙌🏼», escreveu na legenda de várias fotografias, no Instagram.

As imagens partilhadas revelam uma mudança profunda. O imóvel apresentava sinais evidentes da passagem do tempo, com divisões desatualizadas, acabamentos envelhecidos e uma decoração distante das tendências atuais. Após a intervenção, a habitação ganhou uma nova vida, apostando em espaços mais luminosos, linhas modernas e uma estética contemporânea.

O contraste entre o "antes" e o "depois" não passou despercebido. Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o resultado final, destacando o bom gosto da ex-concorrente e a capacidade de transformar uma casa antiga num espaço acolhedor e funcional.