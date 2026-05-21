Ex-concorrente surpreende com transformação da casa. A forma como tornou mais moderna impressiona

Andreia Silva assinalou uma data muito especial. A ex-concorrente celebrou o primeiro aniversário da compra da sua primeira casa e aproveitou para mostrar a transformação que o espaço sofreu ao longo do último ano.

Num carrossel publicado no Instagram, a jovem partilhou o antes e depois de várias divisões da habitação, revelando uma remodelação moderna e cuidada. Na legenda, Andreia recordou o momento em que tudo começou:

«Hoje, 19 de Maio, faz 1 ano que comprei a minha primeira casa. Uma conquista bonita, desafiante e muito especial!»

A ex-concorrente mostrou ainda como está a casa atualmente, entre orgulho, humor e muita emoção:

«Um ano depois, a casa está mais bonita, mais nossa… e devo só um bocadinho menos ao banco. Um dump de vários momentos deste cantinho que significa tanto para mim.»