O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

15:03
Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio - Big Brother

14:54
Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera - Big Brother
01:43

14:47
Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas» - Big Brother
02:11

13:50
Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?» - Big Brother

13:07
Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio - Big Brother

12:56
Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre - Big Brother

12:53
A Avalanche de Liliana: Conseguirá Fábio sobreviver? - Big Brother

12:49
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente - Big Brother
02:33

12:35
Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio - Big Brother

12:16
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui - Big Brother
03:36

12:09
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana - Big Brother
06:17

11:23
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui» - Big Brother
01:33

11:21
Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses» - Big Brother

11:17
Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento - Big Brother

10:47
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais» - Big Brother
03:40

10:44
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada» - Big Brother
03:10

10:32
Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo - Big Brother
05:24

10:24
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei» - Big Brother

10:17
Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo - Big Brother
01:26

10:16
Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana - Big Brother
04:12

10:10
Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos - Big Brother
02:38

10:01
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio - Big Brother
01:16

09:59
A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação - Big Brother

09:48
Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio - Big Brother
04:27

09:35
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha - Big Brother
01:02

O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

  • Secret Story
  • Há 1h e 42min
O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos» - Big Brother

O ex-concorrente partilhou um vídeo único da sua infância que já tem três décadas. Os fãs ficaram rendidos.

António Bravo surpreendeu tudo e todos com um vídeo único da sua infância que deixou a Internet embevecida. O ex-concorrente do Big Brother recorreu ao Instagram para mostrar aos fãs imagens de quando era uma criança, juntamente com os amiguinhos da altura, em que surgem a cantar o fenómeno O Bicho, de Iran Costa.

«Este video tem 30 anos! Na nossa inocência, ‘voutji devorar’… os adultos (que ainda nem aos 30 tinham chegado, a rirem às gargalhadas e a gozar o prato (ainda se ouve ali um ‘coitadinhos’) porque enfim… mal sabíamos nós o que é que estávamos para ali a fazer…», escreveu na legenda da publicação. 

Os fãs ficaram rendidos àquele 'tesourinho' de António Bravo. «A sincronização estava perfeita, o António continua com essa felicidade», «Que QUERIDOOOOSSSS 😍», «Que fofo!», «Que grande Tesouro ❤️», «Tão alegres o António continua com essa alegria espero que continue sempre assim», «O antónio é uma pessoa linda, em todos os aspetos», pode ler-se, na caixa de comentários.

Veja as imagens na íntegra:

Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

Há 2h e 59min
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

Hoje às 10:24
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

Ontem às 21:05
«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Ontem às 16:34
Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Ontem às 16:32
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Ontem às 15:14
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Ontem às 23:11
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»
01:33

Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»

Há 3h e 48min
Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»
02:15

Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»

Hoje às 00:30
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»
03:10

De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»

Hoje às 10:44
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio

Há 8 min
Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?»

Há 1h e 21min
O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

Há 1h e 42min
Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio

Há 2h e 4min
Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre

Há 2h e 15min
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Ontem às 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Ontem às 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Ontem às 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

Ontem às 19:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

6 out, 00:53
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Ontem às 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

Ontem às 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Ontem às 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

6 out, 00:08
Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 30 min
Em dia especial, Catarina Miranda recebe declaração de Afonso Leitão: "Amo-te muito"

Há 3h e 8min
Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

Ontem às 14:57
Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

7 out, 20:49
Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

7 out, 18:24
