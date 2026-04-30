Insultos sem fim. Reflexão de António Bravo sobre herança familiar gera onda de revolta: «Família de ladrões»

António Bravo voltou a estar em destaque nas redes sociais nos últimos dias, depois de uma sequência de publicações no Instagram que geraram forte debate entre seguidores e críticos. O criador de conteúdos partilhou inicialmente uma reflexão pessoal sobre o impacto do pós 25 de Abril na sua família, acabando por motivar centenas de reações e comentários divididos.

Na primeira publicação, Antonio Bravo escreveu que, “enquanto uns celebravam a liberdade nas ruas, outros montavam guarda à porta de casa”, acrescentando que o 25 de Abril “trouxe cravos para muitos”, mas para a sua família trouxe “o medo de perder o que gerações construíram”. Na legenda, explicou que não pretendia negar a importância da liberdade, mas sim dar voz a uma perspetiva menos falada: a das famílias que, na sua ótica, viveram aquele período com receio e incerteza.

Segundo o ex-concorrente do Big Brother, o seu bisavô terá sido obrigado a proteger o património familiar numa fase de grande instabilidade, sublinhando que também essas memórias fazem parte da História portuguesa.

A publicação rapidamente deu origem a várias reações nas redes sociais, entre mensagens de apoio e críticas mais duras. Face à controvérsia, Antonio Bravo lançou depois um vídeo irónico onde surge a comentar a liberdade de expressão, acompanhado da frase: “Quando dizem: Viva a Liberdade de Expressão! Mas depois não toleram nada do que dizes...”. Na legenda, rematou com humor: “...é que nem o telefone!!”

Pouco depois, voltou ao tema numa terceira publicação, onde expôs um comentário ofensivo recebido e lamentou o tom adotado por alguns utilizadores. “Infelizmente, a resposta de alguns não foi o debate, mas o insulto e a difamação”, escreveu.

Antonio Bravo defendeu ainda que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, mas alertou que essa liberdade “termina onde começa o crime de difamação e injúria”. Apesar da polémica, agradeceu a quem continua a acompanhar a página “pelo diálogo saudável e pelo respeito”.

A sequência de posts gerou ampla discussão entre seguidores, reacendendo debates sobre memória histórica, pluralidade de opiniões e os limites do discurso nas redes sociais.