“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

António Leal e Silva celebra aniversário e recebe homenagem especial de Lili Caneças... Com direito a fotografia inédita!

Esta quarta-feira, dia 10, é dia de festa para António Leal e Silva, que celebra mais um aniversário. Nas redes sociais, várias figuras públicas têm assinalado a data, deixando mensagens de carinho ao comentador do programa “V+ Fama”.

Entre elas, Lili Caneças fez questão de partilhar um verdadeiro “tesourinho” no Instagram. A socialite recordou um momento vivido com o aniversariante no icónico Hotel de Paris, em Monte Carlo, durante o Bal de L’Été, em 1996 — uma fotografia na qual António Leal e Silva surge quase irreconhecível, sem barba e sem os óculos que hoje já são imagem de marca.

«Há pessoas, poucas, que fazem parte da nossa vida», começou por escrever Lili Caneças, antes de deixar o seu desejo para o amigo: «Parabéns, querido António Leal e Silva, que continues a viver rodeado de beleza, e que tenhas uma vida longa e saudável».

Uma homenagem cheia de história, glamour e amizade — à altura de um dia tão especial.

Foto: Instagram

Recentemente...

O estúdio do Dois às 10 recebeu António Leal e Silva, para uma conversa muito especial com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O comentador, conhecido pelas opiniões certeiras e bem-humoradas no V+ e nos formatos dedicados à análise dos reality shows, como Big Brother e o Secret Story, regressou com uma imagem totalmente renovada e deixou o público e os apresentadores rendidos.

Depois de duas semanas afastado do pequeno ecrã, António voltou e foi imediatamente alvo de elogios e surpresa por parte da dupla das manhãs. «Está uma pessoa nova!», reagiram Cristina e Cláudio, ao vê-lo em estúdio com ar rejuvenescido e um novo sorriso.

António explicou o motivo da ausência e detalhou o processo, garantindo que tudo correu dentro do previsto e que está muito feliz com o resultado. O comentador submeteu-se a cirurgias plásticas para rejuvenescer o rosto e realizou também uma renovação estética do sorriso, assumindo desde o início que estava em fase de recuperação.

Veja a entrevista aqui:

O comunicador já tinha feito uma primeira aparição no passado domingo no Funtástico, onde Manuel Luís Goucha brincou ao reconhecer a mudança evidente.

Com a boa disposição que o caracteriza, António Leal e Silva reforçou que esta mudança é uma celebração de bem-estar e autoestima, e prometeu continuar a divertir o público com o seu olhar afiado sobre o mundo dos famosos e da televisão, agora com um visual renovado.