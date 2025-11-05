António Leal e Silva submete-se a cirurgias plásticas e muda o seu rosto! Veja como está agora

O estúdio do Dois às 10 recebeu esta terça-feira António Leal e Silva, para uma conversa muito especial com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O comentador, conhecido pelas opiniões certeiras e bem-humoradas no V+ e nos formatos dedicados à análise dos reality shows, como Big Brother e o Secret Story, regressou com uma imagem totalmente renovada e deixou o público e os apresentadores rendidos.

Depois de duas semanas afastado do pequeno ecrã, António voltou e foi imediatamente alvo de elogios e surpresa por parte da dupla das manhãs. «Está uma pessoa nova!», reagiram Cristina e Cláudio, ao vê-lo em estúdio com ar rejuvenescido e um novo sorriso.

António explicou o motivo da ausência e detalhou o processo, garantindo que tudo correu dentro do previsto e que está muito feliz com o resultado. O comentador submeteu-se a cirurgias plásticas para rejuvenescer o rosto e realizou também uma renovação estética do sorriso, assumindo desde o início que estava em fase de recuperação.

Veja a entrevista aqui:

O comunicador já tinha feito uma primeira aparição no passado domingo no Funtástico, onde Manuel Luís Goucha brincou ao reconhecer a mudança evidente.

Com a boa disposição que o caracteriza, António Leal e Silva reforçou que esta mudança é uma celebração de bem-estar e autoestima, e prometeu continuar a divertir o público com o seu olhar afiado sobre o mundo dos famosos e da televisão, agora com um visual renovado.