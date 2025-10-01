Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

Este domingo, 28 de setembro, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi palco da XXIX gala dos Globos de Ouro, a cerimónia mais aguardada do ano. Entre as muitas caras conhecidas que desfilaram pela passadeira vermelha, dois nomes não passaram despercebidos: António Leal e Silva, 61 anos, e Diogo Bordin, 37 anos.

O comentador televisivo e o ex-concorrente do Big Brother 2025 surgiram lado a lado e mostraram a cumplicidade que os une, concedendo ainda uma entrevista ao site do Fama Show.

"Somos amigos" – a ligação que une os dois

António Leal e Silva não escondeu a felicidade de regressar à gala e partilhar o momento especial com o amigo: «Vim matar saudades de pessoas, de quem gosto muito. Estava com muita vontade e, para além disso, o Diogo está cá em Portugal e nunca tinha vindo aos Globos. Achei que era giro ele dar uma volta por aqui.»

Já Diogo Bordin, que participou em reality shows no Brasil e recentemente em Portugal, destacou o valor da gala e aproveitou para revelar um pouco dos seus planos profissionais: «Acho ótimo poder estar aqui nesta cerimónia que celebra o talento. Eu também sou ator e estou muito feliz de estar aqui.»

Com brilho nos olhos, o jovem acrescentou ainda que vê Portugal como uma porta aberta para o futuro: "Tenho amigos que vieram para Portugal e começaram aqui. Esse é um dos motivos por ter vindo também. Quero muito consolidar a minha carreira na representação."

Uma amizade que começou fora dos holofotes

Questionado sobre a relação de proximidade com Diogo, António Leal e Silva explicou como tudo começou: "Conheci a família do Diogo, começámos a falar e agora somos amigos."

No passado dia 9 de setembro, Diogo Bordin esteve no Dois às 10 a falar da sua nova vida, após a separação de Carolina Braga. O finalista do Big Brother 2025 aproveitou para esclarecer como começou a tão falada proximidade com António Leal e Silva, que tanto tem dado que falar.

Cláudio Ramos quis saber como é que Diogo Bordin lida com as especulações. Diogo Bordin desvalorizou, recordando um ditado que gosta de seguir: «Não tocar tambor para maluco dançar».

O ex-concorrente frisa que as especulações são apenas «histórias malucas»: «Não vale nem comentar».

Diogo Bordin explicou ainda como foi o primeiro contacto dos dois. Afinal, tudo começou quando o comentador se ofereceu para ajudar o modelo. «O António é meu amigo, foi das primeiras pessoas que eu conheci e que me disse assim: ‘eu posso-te ajudar, se você quiser que te apresente a pessoas’. E eu aceitei».

Cláudio Ramos questionou, ainda, Diogo Bordin se fica chateado com a possibilidade de «as pessoas fazerem filmes na cabeça delas». Diogo Bordin não se mostrou preocupado. «As pessoas sempre vão falar e sempre vão especular…»

O comentador televisivo deixou ainda um desejo: «Ficaria muito contente se o Diogo pudesse integrar um projeto de ficção.»

Veja, em baixo, o vídeo do momento em que Diogo Bordin fala da sua relação com António Leal e Silva.

Estilo, cumplicidade e novos caminhos

A presença de António Leal e Silva e Diogo Bordin nos Globos de Ouro 2025 não passou despercebida. Além da cumplicidade evidente, ambos mostraram elegância e entusiasmo por partilharem uma noite dedicada ao talento português.

Enquanto António reencontrava amigos da televisão, Diogo reforçava o seu desejo de abraçar novos projetos de representação em Portugal, deixando no ar a possibilidade de vermos o brasileiro em futuras produções nacionais.