«Vou parar ao hospital muito mal»: António Leal e Silva reage a polémica e revela "problema gravíssimo" de saúde

António Leal e Silva recorreu às redes sociais para reagir às críticas que recebeu nos últimos dias, depois dos comentários feitos no programa V+ Fama sobre Rebeca Caldeira.

Recorde-se de que a influenciadora revelou recentemente que recorreu a terapias para lidar com crises de ansiedade e com os efeitos emocionais que enfrentava

Perante toda a polémica instalada, o comentador decidiu abrir o coração e revelou sofrer de um problema de saúde grave: «Eu próprio recorro, por isso não recebo lições de terapias nem de psicologia de ninguém», começou por dizer.

António Leal e Silva contou depois que sofre de ataques de pânico e que é acompanhado por profissionais de saúde: «Tenho um problema gravíssimo, sofro de ataques de pânico, não só recorro a psicólogo como também a psiquiatra», revelou.

O comentador televisivo garantiu ainda que a situação já o levou várias vezes ao hospital: «Vou parar muitas vezes ao Hospital de São Francisco Xavier. Vou lá parar muito mal», confessou.

Apesar das dificuldades, António explicou que prefere lidar com os problemas de forma reservada e sem expor constantemente o sofrimento nas redes sociais: «Tomo medicação sempre que é necessário. Não venho é para aqui chorar e queixar-me, porque acho que não vale tudo para ter seguidores», afirmou.

O comentador terminou o desabafo garantindo que nunca criticou quem procura ajuda psicológica: «Não sou contra quem recorre a terapias. Não perceberam nada do que se passou», rematou.