Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

António Leal e Silva esteve afastado da televisão durante alguns dias e, nas redes sociais, começaram a aparecer rumores sobre uma possível saída do pequeno ecrã. Sem tabus, o comentador do V+ e do Secret Story quebrou e silêncio e justificou a ausência.

«Não morri, não, não fui despedido e não, não estou preso. Não estou desaparecido em combate, não é nada disso. É aqui um processo, que vai demorar um tempo. Estou afastado durante 15 dias, como disse», começou por dizer, num story que partilhou no Instagram esta sexta-feira, dia 17 de outubro.

Tenho recebido tantas mensagens, que o mínimo que posso fazer é dar uma satisfação. Está tudo bem», adiantou, revelando ainda que planeia regressar à antena dia 26 de outubro, dia em que vai para o ar mais uma emissão do Funtástico, formato no qual é jurado. «É isso que está previsto. É só um processo, que está a correr bem, dentro do género. Beijinhos e obrigado», terminou.