Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

António Queirós ficou gravado na memória dos portugueses ao vencer a primeira edição da Casa dos Segredos, em 2010. Desde então, o ex-concorrente optou por uma vida mais discreta, longe dos holofotes. Na tarde desta sexta-feira, 19 de dezembro, voltou a surgir na televisão numa aparição inesperada ao lado de Manuel Luís Goucha.

O vencedor do Secret Story 1, natural do Norte do país, deu a cara no episódio desta sexta-feira do programa Intuição, a nova aposta da TVI, emitido a partir do Bairro de Benfica.

António Queirós encontrava-se a trabalhar na sua banca quando foi surpreendido pelo apresentador, que aproveitou o momento para recordar a vitória alcançada há cerca de 15 anos.