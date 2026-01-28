Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

A notícia está a chocar o País: o pai do primeiro vencedor de um Secret Story em Portugal - António Queirós - sofreu um AVC e encontra-se hospitalizado.

Foi o próprio António que revelou o sucedido através das redes sociais, preocupando os fãs e seguidores: «Venho por este meio avisar que o meu pai já se encontra melhor», começou por referir na legenda de uma foto do pai no hospital.

«Agradeço a todos pelas mensagens e telefonemas que tenho recebido. Agradecer a todas as enfermeiras,médicas auxiliares que tem sido impecáveis, tem tido um bom acompanhamento. Deus é grande e vai recuperar. Todos estamos sujeitos a ter um AVC», concluiu o ex-concorrente.

Isto acontece pouco tempo depois de também António Queirós se ter sentido mal e ter ido parar às urgências do hospital. Não se sabe ao certo o que aconteceu, apenas se vê um vídeo do vencedor do Secret Story a ser intervencionado por profissionais de saúde: «Acontece a todos…», escreveu na legenda da partilha no Instagram.