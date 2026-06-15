Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

15:33
Homens em guerra: Leandro ataca João Ricardo e Pedro Jorge reage - Big Brother
05:24

Homens em guerra: Leandro ataca João Ricardo e Pedro Jorge reage

15:26
«Não se iludam»: Pedro Jorge com pouca paciência e Leandro é obrigado a reagir - Big Brother
05:22

«Não se iludam»: Pedro Jorge com pouca paciência e Leandro é obrigado a reagir

15:18
Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...» - Big Brother

Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

14:20
João Ricardo e Leandro unem-se contra Pedro Jorge e já lhe chamam outro nome - Big Brother
05:47

João Ricardo e Leandro unem-se contra Pedro Jorge e já lhe chamam outro nome

14:13
Liliana e Fábio revelam detalhes sobre a identidade do "padrinho" de Marisa Susana: «Está disposto a gastar o que for preciso» - Big Brother
03:02

Liliana e Fábio revelam detalhes sobre a identidade do "padrinho" de Marisa Susana: «Está disposto a gastar o que for preciso»

14:10
Leandro critica cada gesto de Pedro Jorge e Sara - Big Brother
08:12

Leandro critica cada gesto de Pedro Jorge e Sara

12:46
Atitudes de Leandro levam Marisa Susana a lançar duras farpas e o concorrente garante: «Não vim para aqui para discutir» - Big Brother
01:13

Atitudes de Leandro levam Marisa Susana a lançar duras farpas e o concorrente garante: «Não vim para aqui para discutir»

12:33
O que ditou a 'gota de água' no fim da amizade entre Leandro e Marisa Susana? Eis os motivos da discórdia - Big Brother
10:32

O que ditou a 'gota de água' no fim da amizade entre Leandro e Marisa Susana? Eis os motivos da discórdia

12:21
De costas voltadas. Sara assume que Leandro lhe transmite energia negativa e o concorrentes responde à altura - Big Brother
08:24

De costas voltadas. Sara assume que Leandro lhe transmite energia negativa e o concorrentes responde à altura

12:12
Pedro Jorge revela qual concorrente o tira mais do sério e "arrasa" João Ricardo - Big Brother
05:07

Pedro Jorge revela qual concorrente o tira mais do sério e "arrasa" João Ricardo

11:57
Tenso. Pedro Jorge lança farpa certeira a Sara: «É assim que agradeces a quem te salvou?» - Big Brother
04:51

Tenso. Pedro Jorge lança farpa certeira a Sara: «É assim que agradeces a quem te salvou?»

11:55
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Chateia que estejam sempre a falar no Zé?» - Big Brother
07:36

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Chateia que estejam sempre a falar no Zé?»

11:49
Cristina Ferreira questiona se Liliana já sabe da decisão que Fábio e a família tomaram durante a sua participação - Big Brother
03:30

Cristina Ferreira questiona se Liliana já sabe da decisão que Fábio e a família tomaram durante a sua participação

11:48
Após rumores de separação, Liliana esclarece estado da relação com Fábio - Big Brother
03:30

Após rumores de separação, Liliana esclarece estado da relação com Fábio

11:48
Liliana acusa concorrente do Secret Story - Desafio Final: «Mentira atrás de mentira» - Big Brother
04:39

Liliana acusa concorrente do Secret Story - Desafio Final: «Mentira atrás de mentira»

11:45
Hilariante. Marisa Susana pergunta a Pedro Jorge quantos litros de água tem a piscina e a resposta é épica - Big Brother
07:35

Hilariante. Marisa Susana pergunta a Pedro Jorge quantos litros de água tem a piscina e a resposta é épica

11:41
Após ser expulsa, Liliana acredita que Pedro Jorge se vai virar contra a sua maior aliada - Big Brother
08:13

Após ser expulsa, Liliana acredita que Pedro Jorge se vai virar contra a sua maior aliada

11:35
Inédito. João Ricardo cumpre a missão atribuída por Marisa Susana e dança ao som da canção de Nufla - Big Brother
02:48

Inédito. João Ricardo cumpre a missão atribuída por Marisa Susana e dança ao som da canção de Nufla

11:31
Após ida de Catarina Miranda à casa, Liliana revela mudança de comportamento de Afonso Leitão quando as câmaras se apagavam - Big Brother
02:38

Após ida de Catarina Miranda à casa, Liliana revela mudança de comportamento de Afonso Leitão quando as câmaras se apagavam

11:31
Liliana revela como descobriu que Catarina Miranda tinha terminado relação com Afonso Leitão - Big Brother
02:38

Liliana revela como descobriu que Catarina Miranda tinha terminado relação com Afonso Leitão

11:30
Liliana sobre comportamentos de Pedro Jorge fora do reality show: «Esquecem-se de que há telhados de vidro» - Big Brother
06:59

Liliana sobre comportamentos de Pedro Jorge fora do reality show: «Esquecem-se de que há telhados de vidro»

11:22
Após recordar momentos de grande tensão, Liliana revela a frase que mais a magoou - Big Brother
06:38

Após recordar momentos de grande tensão, Liliana revela a frase que mais a magoou

11:16
Após ser expulsa do Desfio Final, Liliana confessa choque devido a acontecimento da gala: «Não esperava» - Big Brother
05:26

Após ser expulsa do Desfio Final, Liliana confessa choque devido a acontecimento da gala: «Não esperava»

11:08
Feriado das "pontas descasadas" leva os concorrentes do 8 ao 80. Um momento épico acaba com picardia intensa - Big Brother
05:22

Feriado das "pontas descasadas" leva os concorrentes do 8 ao 80. Um momento épico acaba com picardia intensa

10:45
Sara acorda com a sensação que é feriado e a reação de Marisa Susana é hilariante - Big Brother
03:29

Sara acorda com a sensação que é feriado e a reação de Marisa Susana é hilariante

Acompanhe ao minuto

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...» - Big Brother

Anuska Marques viveu um momento de susto durante um passeio com a sua cadela, depois de ter sido surpreendida por um cão solto, situação que a levou a relatar o sucedido e a mostrar uma imagem surpreendente do ferimento.

A ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto, Anuska Marques, viveu um verdadeiro susto durante um passeio com a sua cadela, Luna. Nas redes sociais, a irmã de Iury partilhou todos os pormenores do momento que viveu, após um incidente inesperado com um cão que se encontrava solto.

No relato feito no Instagram, Anuska revelou que acabou mesmo por ser atacada, deixando um apelo aos donos de animais para que cumpram as regras de segurança: «Fui passear a minha Luna e acabei por ser atacada por um cão que estava solto. É pedir muito que os cães andem com trela para evitar este tipo de situações? A minha sorte é que estava acompanhada e ajudaram-me, caso contrário, podia ter sido bem pior!», desabafou.

A influenciadora explicou ainda que o episódio ocorreu em Oliveira do Bairro, mas garantiu que este não foi um caso isolado, recordando um incidente recente envolvendo outro animal: «Isto foi em Oliveira do Bairro, mas já anteontem atacaram a Snowy em Sintra», acrescentou Anuska.

Veja a imagem do ferimento.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Mãe e irmã de Iury Mellany foram apanhadas de surpresa com pedido de casamento: «Não sabia, mas achámos muito estranho...»

Mais emocionante era impossível! O pedido de casamento de Daniel Monteiro a Iury que parou Portugal

Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»
Temas: Anuska Iury Atacada por cães Medo Ferimentos

Fora da Casa

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Há 3 min
Afonso Leitão refugia-se neste amor para superar separação polémica de Catarina Miranda

Afonso Leitão refugia-se neste amor para superar separação polémica de Catarina Miranda

Há 3h e 10min
Jéssica Vieira já investiu o prémio do Big Brother Verão e regressou à profissão que tinha antes da fama

Jéssica Vieira já investiu o prémio do Big Brother Verão e regressou à profissão que tinha antes da fama

Hoje às 11:48
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Big Brother Verão. Todos os detalhes aqui

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Big Brother Verão. Todos os detalhes aqui

Ontem às 22:58
Pela primeira vez, Jéssica Vieira reage aos rumores de relação com Marcelo Palma: «De onde tiram a ideia?»

Pela primeira vez, Jéssica Vieira reage aos rumores de relação com Marcelo Palma: «De onde tiram a ideia?»

Ontem às 19:36
Em noite de festa, Afonso Leitão surge acompanhado por alguém surpreendente e tem a ver com Maycon

Em noite de festa, Afonso Leitão surge acompanhado por alguém surpreendente e tem a ver com Maycon

Ontem às 19:02
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Já é conhecido o primeiro finalista do Desafio Final! Este concorrente conquistou o passaporte para a final

Já é conhecido o primeiro finalista do Desafio Final! Este concorrente conquistou o passaporte para a final

Hoje às 00:22
Marisa Susana recusa abraço no momento da expulsão de Liliana. Concorrente reage: «Não te desejo maldade nenhuma»
02:11

Marisa Susana recusa abraço no momento da expulsão de Liliana. Concorrente reage: «Não te desejo maldade nenhuma»

Hoje às 00:12
Após ida de Catarina Miranda à casa, Liliana revela mudança de comportamento de Afonso Leitão quando as câmaras se apagavam
02:38

Após ida de Catarina Miranda à casa, Liliana revela mudança de comportamento de Afonso Leitão quando as câmaras se apagavam

Hoje às 11:31
Expulsão no Secret Story. Esta concorrente está fora do programa e há reações virais

Expulsão no Secret Story. Esta concorrente está fora do programa e há reações virais

Hoje às 00:09
Após rumores de separação, Liliana esclarece estado da relação com Fábio
03:30

Após rumores de separação, Liliana esclarece estado da relação com Fábio

Hoje às 11:48
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Há 3 min
Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

Há 32 min
Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Há 1h e 23min
Afonso Leitão refugia-se neste amor para superar separação polémica de Catarina Miranda

Afonso Leitão refugia-se neste amor para superar separação polémica de Catarina Miranda

Há 3h e 10min
Jéssica Vieira já investiu o prémio do Big Brother Verão e regressou à profissão que tinha antes da fama

Jéssica Vieira já investiu o prémio do Big Brother Verão e regressou à profissão que tinha antes da fama

Hoje às 11:48
Ver Mais Notícias

Opinião

«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

12 jun, 19:44
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

12 jun, 00:30
Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

11 jun, 18:29
Marcia Soares elogia postura de concorrente. Saiba de quem se trata

Marcia Soares elogia postura de concorrente. Saiba de quem se trata

11 jun, 18:07
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Há 3 min
Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

Há 32 min
Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Há 1h e 23min
O que ditou a 'gota de água' no fim da amizade entre Leandro e Marisa Susana? Eis os motivos da discórdia
10:32

O que ditou a 'gota de água' no fim da amizade entre Leandro e Marisa Susana? Eis os motivos da discórdia

Há 3h e 17min
De costas voltadas. Sara assume que Leandro lhe transmite energia negativa e o concorrentes responde à altura
08:24

De costas voltadas. Sara assume que Leandro lhe transmite energia negativa e o concorrentes responde à altura

Há 3h e 29min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares fala sobre pessoa especial: "O santo bateu"

Marcia Soares fala sobre pessoa especial: "O santo bateu"

Hoje às 10:47
Soraia Moreira partilha novidade sobre Daniel Guerreiro: "Agora, oficialmente..."

Soraia Moreira partilha novidade sobre Daniel Guerreiro: "Agora, oficialmente..."

Hoje às 08:12
Foi dia de casamento para Jéssica Antunes e Rui Pedro!

Foi dia de casamento para Jéssica Antunes e Rui Pedro!

Ontem às 09:32
Durante passeio, ex-concorrente do "Big Brother" é atacada!

Durante passeio, ex-concorrente do "Big Brother" é atacada!

Ontem às 08:59
Foi dia de casamento para Miguel Vicente!

Foi dia de casamento para Miguel Vicente!

Ontem às 08:34
Ver Mais Outros Sites