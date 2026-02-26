Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

22:33
Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...» - Big Brother
02:17

Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»

22:26
Quem tem razão? Concorrentes escolhem de que lado estão no conflito entre Luzia e Sara: «Tu já tens amigos aqui?» - Big Brother
07:33

Quem tem razão? Concorrentes escolhem de que lado estão no conflito entre Luzia e Sara: «Tu já tens amigos aqui?»

22:20
Momento de alta tensão em pleno direto: Hugo faz duras críticas a Luzia - Big Brother
03:44

Momento de alta tensão em pleno direto: Hugo faz duras críticas a Luzia

22:20
De rivais a amigos? João sai em defesa de Luzia: «Acho que é inocente...» - Big Brother
03:44

De rivais a amigos? João sai em defesa de Luzia: «Acho que é inocente...»

22:13
Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!» - Big Brother
05:36

Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»

22:13
Luzia «precisa» de Sara? Concorrentes tomam posição: «Ela é a luz e a Luzia é decoração» - Big Brother
05:36

Luzia «precisa» de Sara? Concorrentes tomam posição: «Ela é a luz e a Luzia é decoração»

22:07
«A personalidade é horrenda»: Luzia volta a atacar Sara... e esta assiste a tudo! - Big Brother
02:30

«A personalidade é horrenda»: Luzia volta a atacar Sara... e esta assiste a tudo!

22:05
Concorrentes tomam partidos no conflito entre Ana e Jéssica e o caos instala-se: «Ainda bem que vi!» - Big Brother
06:21

Concorrentes tomam partidos no conflito entre Ana e Jéssica e o caos instala-se: «Ainda bem que vi!»

21:58
Luzia incomodada com atitude de Ana: «Criou expectativas...» - Big Brother
02:08

Luzia incomodada com atitude de Ana: «Criou expectativas...»

21:57
João junta-se a Sara e Jéssica no "ataque" a Ana: «A minha nomeação será para ela» - Big Brother
03:39

João junta-se a Sara e Jéssica no "ataque" a Ana: «A minha nomeação será para ela»

21:57
Jéssica não perdoa atitude de Ana: «Quando tomamos uma posição...» - Big Brother
03:39

Jéssica não perdoa atitude de Ana: «Quando tomamos uma posição...»

21:51
Após discussão acesa com Jéssica, Ana tenta justificar-se: «Posso não ter usado o tom certo...» - Big Brother
01:22

Após discussão acesa com Jéssica, Ana tenta justificar-se: «Posso não ter usado o tom certo...»

21:46
Cristina Ferreira faz «provocação» a Ricardo João em pleno direto: «Já está livre, leve e solto?» - Big Brother
01:05

Cristina Ferreira faz «provocação» a Ricardo João em pleno direto: «Já está livre, leve e solto?»

20:47
"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa - Big Brother
04:31

"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa

20:40
Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?» - Big Brother
06:17

Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?»

20:38
Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos - Big Brother
05:34

Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos

19:49
Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...» - Big Brother
03:55

Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»

19:36
O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal - Big Brother
02:12

O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal

19:29
Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado - Big Brother
01:31

Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado

19:24
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas - Big Brother
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

18:53
Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta - Big Brother
05:02

Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta

18:40
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura» - Big Brother
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

18:33
Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz» - Big Brother
04:54

Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»

18:21
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo - Big Brother
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

18:08
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo» - Big Brother
02:53

Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

Acompanhe ao minuto

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação» - Big Brother

Perdeu muito peso depois de adotar um estilo de vida mais saudável e agora recebe críticas diárias por causa da sua «magreza». Sem tabus, rosto da TVI revela como lida com os comentários negativos.

Zé Lopes adotou um estilo de vida mais saudável e acabou por perder imenso peso. Recentemente, o apresentador do V+ esteve de férias no Rio de Janeiro, Brasil, e as fotografias em que surge com a sua «nova» silhueta geraram uma onda de duras críticas. Agora, o comunicador decidiu falar abertamente sobre o tema.

«Acho que já cheguei a um ponto em que relativizo. O Brasil também me fez isso. De certa forma, transformou-me, porque vi pessoas felizes no simples, leves, descomplicadas... Isso ajudou-me. É isso que eu quero ser na minha vida: a minha melhor versão nesse sentido», começou por confidenciar, em declarações à Selfie.

O também comentador do Secret Story recordou uma entrevista do fadista Ricardo Ribeiro, que também perdeu muito peso. «Ele dizia que, noutro dia, uma senhora o abordou a perguntar se ele está doente e ele respondeu: 'Não, eu estava doente quando tinha 140 quilos'. Também é isso que penso. Eu, agora, estou saudável», referiu.

Zé Lopes refere ainda que não sentia «tanta preocupação quando estava doente», com excesso de peso. «Acho que há muito mais preconceito com a magreza. mas eu estou saudável e sou acompanhado. Há muito mais gente que me apoia do que me critica. Portanto, não vou dar ênfase aos que me criticam», completou. 

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Zé Lopes que preparámos para si

Relacionados

Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Pela primeira vez, Zé Lopes dá a conhecer pessoa especial: «É o meu parceiro de vida»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»
Temas: Apresentador TVI Zé Lopes V+ Magreza

Fora da Casa

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Ontem às 19:36
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Ontem às 19:17
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Ontem às 17:31
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Ontem às 17:12
Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Ontem às 16:09
Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Ontem às 16:01
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

Ontem às 18:21
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

25 fev, 11:38
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Um amor para a Rita! Novas fotografias de Rita Almeida e Marcelo Palma estão a causar furor na internet

Um amor para a Rita! Novas fotografias de Rita Almeida e Marcelo Palma estão a causar furor na internet

6 mar 2025, 13:51
Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ontem às 13:04
Ver Mais

Notícias

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Há 3h e 29min
Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Ontem às 19:36
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Ontem às 19:01
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Ontem às 17:31
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Ontem às 17:18
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
05:50

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

Ontem às 10:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ontem às 20:59
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Ontem às 15:47
Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Ontem às 11:39
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

25 fev, 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

25 fev, 08:59
Ver Mais Outros Sites