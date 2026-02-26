Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Zé Lopes adotou um estilo de vida mais saudável e acabou por perder imenso peso. Recentemente, o apresentador do V+ esteve de férias no Rio de Janeiro, Brasil, e as fotografias em que surge com a sua «nova» silhueta geraram uma onda de duras críticas. Agora, o comunicador decidiu falar abertamente sobre o tema.

«Acho que já cheguei a um ponto em que relativizo. O Brasil também me fez isso. De certa forma, transformou-me, porque vi pessoas felizes no simples, leves, descomplicadas... Isso ajudou-me. É isso que eu quero ser na minha vida: a minha melhor versão nesse sentido», começou por confidenciar, em declarações à Selfie.

O também comentador do Secret Story recordou uma entrevista do fadista Ricardo Ribeiro, que também perdeu muito peso. «Ele dizia que, noutro dia, uma senhora o abordou a perguntar se ele está doente e ele respondeu: 'Não, eu estava doente quando tinha 140 quilos'. Também é isso que penso. Eu, agora, estou saudável», referiu.

Zé Lopes refere ainda que não sentia «tanta preocupação quando estava doente», com excesso de peso. «Acho que há muito mais preconceito com a magreza. mas eu estou saudável e sou acompanhado. Há muito mais gente que me apoia do que me critica. Portanto, não vou dar ênfase aos que me criticam», completou.