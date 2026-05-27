Antes de assumir namoro com Ariana, Diogo procurou Eva. E a reação da ex surpreendeu tudo e todos

Depois de semanas marcadas por polémica e comentários nas redes sociais, Diogo Maia e Ariana Miranda deram a primeira entrevista conjunta em televisão após a participação no Secret Story 10.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Cristina quis esclarecer diretamente o estado da relação e perguntou se os dois eram namorados. Diogo respondeu de imediato que sim, mas Ariana interrompeu o momento ao recordar que ainda não existiu um pedido oficial.

Percebendo a situação, Cristina Ferreira questionou logo: «Não houve pedido?», ao que Ariana respondeu afirmativamente, deixando claro que sente que os dois já vivem uma relação séria, apesar desse detalhe ainda faltar.

Diogo Maia acabou então por surpreender tudo e todos ao revelar em direto: «Mas eu já estou a tratar disso».

Ariana Miranda explicou ainda que os dois têm estado juntos todos os dias e que sente existir já um verdadeiro compromisso entre ambos. Apesar disso, garantiu que ainda não dorme em casa do futebolista.

Já sobre a relação anterior com Eva Pais, Diogo Maia confessou que nunca mais voltou a falar com a ex-namorada desde a final do programa.

O ex-concorrente admitiu mesmo que tentou resolver algumas pendências com Eva, mas sem sucesso. «Devíamos ter uma conversa os dois, mas eu tentei entrar em contacto com a Eva e ela não quis e está tudo bem», afirmou.

Diogo revelou também que Eva já não tem quaisquer pertences na casa onde ambos viveram juntos e mostrou-se tranquilo relativamente ao desfecho da relação.

«Se aconteceu é porque tinha de acontecer. Segui o meu coração e é o que importa», garantiu, assegurando ainda que está feliz com a escolha que fez ao lado de Ariana Miranda.

A entrevista acabou assim por confirmar oficialmente que os dois vivem uma fase feliz, apesar de toda a polémica que nasceu após o fim do reality show da TVI.