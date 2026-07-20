Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

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Ariana Miranda partilhou um momento muito íntimo ao lado de Diogo Maia, mostrando momentos de cumplicidade durante um dia de descanso.

Ariana Miranda voltou a derreter os seguidores ao partilhar um dos momentos mais pessoais desde que assumiu o namoro com Diogo Maia. A ex-concorrente do Secret Story publicou um story no Instagram onde mostra um ambiente romântico e descontraído vivido a dois.

Na montagem de fotografias, o casal surge de roupão, a fazer poses divertidas, enquanto outra imagem revela um momento a dois num banho de espuma. Ariana escreveu: “Alguns momentos bons com o meu amor ❤️ Pequenos almoços, skin care e hidromassagem 😍”, assumindo de forma carinhosa a relação.

As restantes fotografias mostram produtos de cuidados de pele e um pequeno-almoço de hotel, onde ambos aparecem sorridentes e visivelmente cúmplices, reforçando que decidiram desfrutar de um dia dedicado ao descanso e ao bem-estar.

A publicação chega numa altura em que os fãs continuam atentos à evolução do romance, que começou a ganhar força após a participação de ambos no Secret Story

O story rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram a cumplicidade do casal e destacaram o ambiente romântico retratado nas imagens.

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Recorde que, recentemente, Ariana Miranda viveu momentos de grande aflição

Ariana Miranda recorreu às redes sociais para explicar, em detalhe, o motivo que a levou ao hospital.

Segundo contou através dos seus stories, tudo aconteceu de forma inesperada durante a noite. A ex-concorrente revelou que caiu da cama e bateu com o rosto no chão, sofrendo um corte na face e magoando também o nariz.

Apesar do susto inicial, Ariana explicou que, após a queda, começou a sentir fortes dores de cabeça. Perante os sintomas, decidiu procurar assistência médica e deslocou-se ao hospital para ser observada e garantir que não existiam lesões mais graves.

Nos stories, tranquilizou os seguidores, partilhando que a ida ao hospital foi uma medida de precaução, depois do impacto sofrido na queda.

Veja a história contada ao pormenor por Ariana: 

 

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