Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

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Diogo Maia voltou a mostrar que o amor por Ariana Miranda continua mais forte do que nunca, partilhando uma emocionante declaração nas redes sociais.

Diogo Maia e Ariana Miranda continuam a viver uma fase feliz da relação e fazem questão de partilhar alguns dos momentos mais especiais com os seguidores.

Desta vez, foi através das stories de Instagram que o casal trocou novas declarações de amor. Ariana começou por publicar uma fotografia dos dois a beijarem-se, acompanhada de uma mensagem emotiva.

«Amo-te para sempre, obrigada por estares sempre comigo até nos piores momentos ❤️ para sempre um do outro.»

Pouco depois, Diogo Maia fez questão de republicar a imagem na sua conta de Instagram e acrescentou uma curta, mas significativa, declaração.

«Para sempre ao teu lado ❤️❤️»

A troca de mensagens não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente destacaram a cumplicidade e o carinho demonstrados pelo casal.

Recorde-se que Diogo Maia e Ariana Miranda têm partilhado regularmente momentos da vida a dois nas redes sociais, mostrando que a relação continua a atravessar uma fase de grande estabilidade e felicidade.

Recorde que, Ariana Miranda afastou-se das redes sociais por motivos de saúde

Reality em direto?
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 Ariana Miranda recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem inesperada com os seguidores. A antiga concorrente do Secret Story 10 revelou que irá manter-se mais afastada dos stories do Instagram devido a questões relacionadas com a saúde.

Sem adiantar detalhes sobre o que estará a enfrentar, Ariana Miranda explicou que continuará presente na plataforma e que não pretende deixar de publicar. No entanto, durante os próximos tempos, os seguidores poderão notar a ausência da jovem nos vídeos e fotografias em que costuma surgir.

«Olá, malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever Ariana Miranda numa publicação partilhada na sua conta de Instagram.

A ex-concorrente do reality show da TVI procurou tranquilizar quem a acompanha, esclarecendo que a pausa será apenas na exposição mais pessoal: «Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor, venho aqui. Espero que compreendam. Uma grande beijoca a todos», acrescentou, terminando a mensagem com dois corações brancos.

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