Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

Diogo Maia e Ariana Miranda continuam a viver uma fase feliz da relação e fazem questão de partilhar alguns dos momentos mais especiais com os seguidores.

Desta vez, foi através das stories de Instagram que o casal trocou novas declarações de amor. Ariana começou por publicar uma fotografia dos dois a beijarem-se, acompanhada de uma mensagem emotiva.

«Amo-te para sempre, obrigada por estares sempre comigo até nos piores momentos ❤️ para sempre um do outro.»

Pouco depois, Diogo Maia fez questão de republicar a imagem na sua conta de Instagram e acrescentou uma curta, mas significativa, declaração.

«Para sempre ao teu lado ❤️❤️»

A troca de mensagens não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente destacaram a cumplicidade e o carinho demonstrados pelo casal.

Recorde-se que Diogo Maia e Ariana Miranda têm partilhado regularmente momentos da vida a dois nas redes sociais, mostrando que a relação continua a atravessar uma fase de grande estabilidade e felicidade.

Recorde que, Ariana Miranda afastou-se das redes sociais por motivos de saúde