Em dia de casamento, Ariana Miranda e Diogo Maia trocam votos apaixonantes: «Amar-te para sempre»

Ariana Miranda e Diogo Maia estão a viver uma nova fase da relação e não escondem a felicidade que têm partilhado juntos.

A ex-concorrente do Secret Story 10 recorreu às redes sociais para mostrar vários registos de um casamento onde marcou presença ao lado do namorado. Num carrossel de fotografias, Ariana surge elegante e sorridente, acompanhada por Diogo Maia.

O momento ganhou ainda mais destaque devido à declaração deixada pelo namorado na caixa de comentários.

«Apaixonado por ti cada dia que passa. Maravilhosa», escreveu Diogo Maia, numa mensagem que não deixou dúvidas sobre a fase apaixonada que o casal atravessa. Veja aqui.

Recorde-se de que relação dos dois ficou conhecida depois da polémica que marcou a participação no Secret Story 10, quando estiveram envolvidos num triângulo amoroso com Eva Pais.

Na altura, Diogo Maia terminou uma relação de cinco anos com Eva Pais e, entretanto, aproximou-se de Ariana Miranda.

Agora, longe da polémica que marcou o início desta história, os dois mostram-se cada vez mais cúmplices e apaixonados. As novas imagens partilhadas por Ariana são mais uma prova disso, com o casal a surgir lado a lado num momento especial.

E Diogo Maia não deixou passar a oportunidade de se declarar publicamente à namorada, garantindo que está «cada dia» mais apaixonado por Ariana.