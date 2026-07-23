Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Ariana voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma das tendências mais populares do TikTok. A jovem partilhou uma fotografia ao lado de Diogo e aderiu ao desafio que consiste em utilizar o primeiro áudio que surge na plataforma.

O resultado não passou despercebido aos seguidores. É que a mensagem do áudio fala sobre o passado, o destino e o facto de duas pessoas estarem destinadas a encontrar-se, algo que muitos seguidores interpretaram como uma possível indireta a Eva, antiga companheira de Diogo.

A escolha do áudio rapidamente gerou reações, sobretudo porque a relação entre Diogo e Eva continua a ser um tema comentado nas redes sociais. Para muitos, a mensagem parece reforçar a ideia de que tudo o que aconteceu anteriormente fazia parte do percurso que acabaria por unir Ariana e Diogo.