Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

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Depois de oficializarem a relação, Ariana e Diogo continuam a partilhar momentos cúmplices nas redes sociais. Desta vez, porém, um simples vídeo no TikTok acabou por dar que falar e há quem garanta que esconde uma indireta dirigida a Eva.

Ariana voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez com uma das tendências mais populares do TikTok. A jovem partilhou uma fotografia ao lado de Diogo e aderiu ao desafio que consiste em utilizar o primeiro áudio que surge na plataforma.

O resultado não passou despercebido aos seguidores. É que a mensagem do áudio fala sobre o passado, o destino e o facto de duas pessoas estarem destinadas a encontrar-se, algo que muitos seguidores interpretaram como uma possível indireta a Eva, antiga companheira de Diogo.

A escolha do áudio rapidamente gerou reações, sobretudo porque a relação entre Diogo e Eva continua a ser um tema comentado nas redes sociais. Para muitos, a mensagem parece reforçar a ideia de que tudo o que aconteceu anteriormente fazia parte do percurso que acabaria por unir Ariana e Diogo.

Embora Ariana não tenha feito qualquer referência direta a Eva, os seguidores não demoraram a estabelecer a ligação, considerando que a escolha do áudio dificilmente terá sido inocente. A frase que encerra o vídeo é, precisamente, aquela que mais está a dar que falar: «Tudo o que viveram antes de se encontrarem foi uma preparação do coração».

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