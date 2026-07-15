Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

Ariana Miranda recorreu às redes sociais para explicar, em detalhe, o motivo que a levou ao hospital.

Segundo contou através dos seus stories, tudo aconteceu de forma inesperada durante a noite. A ex-concorrente revelou que caiu da cama e bateu com o rosto no chão, sofrendo um corte na face e magoando também o nariz.

Apesar do susto inicial, Ariana explicou que, após a queda, começou a sentir fortes dores de cabeça. Perante os sintomas, decidiu procurar assistência médica e deslocou-se ao hospital para ser observada e garantir que não existiam lesões mais graves.

Nos stories, tranquilizou os seguidores, partilhando que a ida ao hospital foi uma medida de precaução, depois do impacto sofrido na queda.

Veja a história contada ao pormenor por Ariana: