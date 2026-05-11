Hotel a dois e um futuro em aberto. Ariana tem novas declarações que envolvem Diogo e Eva: «Agora é que...»

Depois da expulsão do Secret Story – Desafio Final, Ariana esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e acabou por esclarecer vários temas ligados à sua relação com Diogo e à polémica que envolveu Eva.

A ex-concorrente confirmou que continua próxima de Diogo cá fora, mas garantiu que ainda há muitas conversas importantes por ter entre os dois antes de assumirem oficialmente uma relação: «Depois de eu sair dali acho que é melhor, ainda não tínhamos estado muito tempo juntos cá fora. Agora é que vamos viver a vida», começou por explicar.

Apesar de terem ido juntos para o hotel após a saída da casa, Ariana admitiu que a experiência nos reality shows acabou por limitar o tempo que tiveram a sós e longe das câmaras: «Lá dentro não podíamos dizer tudo o que queríamos», confessou.

Questionada sobre a ligação entre Diogo e Eva, Ariana desvalorizou totalmente a polémica e a ligação entre os dois ex-namorados: «Que eu saiba nunca mais falaram, também não há muito a falar, eu acho», afirmou.

Recorde-se de que toda a situação começou ainda durante o Secret Story 10, quando Diogo e Eva eram namorados e a aproximação entre Diogo e Ariana acabou por levar ao fim da relação.

Durante a conversa em estúdio, Cláudio Ramos quis perceber o que Ariana sente verdadeiramente por Diogo e fez a pergunta diretamente: «Estás apaixonada?», questionou o apresentador. «Sim», respondeu Ariana sem hesitar. Logo depois, Cláudio insistiu: «E o Diogo por ti?». Ariana revelou acreditar que o sentimento é recíproco.

A ex-concorrente explicou ainda que Diogo vive os sentimentos de forma mais reservada: «Ele é uma pessoa que é mais de falar comigo pessoalmente do que expor para toda a gente», contou.

Sobre a expulsão, Ariana admitiu que já sentia que seria a concorrente escolhida para abandonar o jogo na gala passada e confessou que se sentia constantemente observada dentro da casa: «Podiam estar todos deitados a dormir que eles só olhavam para mim», disse.

Segundo Ariana, muitos colegas acabaram por se deixar influenciar pela polémica amorosa que vinha da edição anterior do programa. A jovem foi ainda confrontada por Cristina Ferreira sobre as reações negativas nas redes sociais ao reencontro com Diogo após a expulsão, momento em que os dois se beijaram em direto.

No entanto, Ariana garantiu que não se deixa afetar pelos comentários: «Nem ouvi. Não ligo. Só o casal é que tem de estar feliz», afirmou.

E rematou com uma frase que não passou despercebida: «Os outros não vão acrescentar nada à nossa felicidade».