Ariana não sabe, mas fora do Secret Story alcançou conquista importante. E «ainda agora começou»

Ariana pode não ter ainda noção do impacto que está a causar cá fora, mas a verdade é que a sua participação no Secret Story 10 já está a dar frutos. Enquanto continua focada no jogo dentro da casa mais vigiada do País, no exterior há um crescimento que não passa despercebido.

A concorrente atingiu recentemente um marco importante nas redes sociais: 12 mil seguidores. Um número que reflete não só a curiosidade do público, mas também a ligação que tem vindo a criar com quem acompanha o programa.

A novidade foi partilhada pela equipa que gere as suas plataformas digitais, através de uma publicação emotiva e de agradecimento: «12.000 vezes obrigada 🙏🏻 Crescemos juntos, dia após dia, e cada um de vocês faz parte desta caminhada incrível ✨ Nada disto seria possível sem o vosso apoio, carinho e energia desse lado 🙌 Seguimos juntos… isto ainda agora começou».

As palavras deixam claro que este crescimento não é visto apenas como um número, mas como o início de algo maior. A expressão “ainda agora começou” sugere que há uma forte expectativa em relação ao futuro de Ariana, independentemente do percurso que venha a ter no programa.