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Ariana mentiu no segredo? Família responde às acusações e mostra prova da verdade

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A família partilhou uma mensagem na qual explica o segredo da concorrente e mostra provas de que é verdadeiro.

Ariana revelou o seu segredo na última gala do Secret Story 10: «Fugi da Guerra». Depressa surgiram rumores de que a história poderia ser falsa e por isso a família de Ariana apressou-se a reagir, mostrando provas de que tudo o que ela contou é verdade. 

«Depois de todas as notícias que têm aparecido e de pessoas que 'conhecem a Ariana' dizerem que é 'mentirosa', não vamos pronunciar-nos muito. Deixamos aqui (apenas) um testemunho de alguém que esteve com a Ariana no dia da evacuação», escreveram nas stories de Instagram. 

No testemunho lê-se então: «Cada experiência é individual. Lá porque para alguns tripulantes aquilo foi só mais um dia 'normal', para outros não. Sou amiga da Ariana e estava com ela quando tudo aconteceu. Foi no dia 13 de junho e íamos voar juntas nesse dia». 

«Estávamos no lobby do hotel, por volta das três da manhã, com a nossa tripulação, para fazer o nosso briefing e arrancar para o aeroporto quando tocou a primeira sirene. Tudo o que ela disse foi verdade. Pode não ter tido o discurso mais fluído de sempre, mas é verdade. Nós tivemos de sair do país à pressa», escreve a amiga.

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A mesma testemunha continua: «Nesse dia, houve um atraso na chegada dos autocarros para nos levar para o aeroporto, porque as estradas para o nosso hotel foram cortadas, porque nesse mesmo dia iam ter uma celebração LGBT+ em Tel Aviv e já tinham cortado tudo em preparação para as marchas». 

«Tanto é que um dos nossos aviões com colegas dentro, por uma questão de minutos, quase não saía de Israel. As pessoas são más e, só porque não estão a gostar da prestação lá dentro, gostam de inventar tudo e mais alguma coisa», remata. 

Depois, a família partilhou o alerta de emergência que Ariana terá recebido naquele dia 13 de junho, pelas 05h50 da manhã. Veja em cima. 

 

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