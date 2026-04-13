Ariana usa a famosa “camisola amaldiçoada” na primeira entrevista após ser expulsa

Apenas algumas horas após ser expulsa, Ariana marca presença no Dois às 10, para dar aquela que é a primeira entrevista após a sua saída da casa mais vigiada do País.

E há um detalhe que está a gerar muitos comentários. É que Ariana escolheu aparecer em público com a camisola ‘amaldiçoada’. A peça de roupa tem sido associada a situações menos boas.

A camisola é da marca Zara. A peça de roupa ficou no centro da polémica por ser usada por Ariana num momento decisivo do triângulo que a ligou a Eva e Diogo. Esta mesma camisola está associada a outra polémica recente e é por isso que os mais supersticiosos a consideram 'amaldiçoada'.

VEJA AQUI: Risos, palmas e felicidade. Foi assim que Eva reagiu à expulsão da rival Ariana