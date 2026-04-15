Ariana reage a situação polémica com Diogo e responde às críticas: «Para quem escolheu julgar ou faltar ao respeito...»

Dias depois de ter sido expulsa do Secret Story 10, Ariana Miranda recorreu às redes sociais para refletir sobre a experiência e agradecer o apoio que recebeu ao longo da sua participação.
Num texto emotivo, a ex-concorrente começou por admitir que ainda está a tentar assimilar tudo o que viveu dentro da casa mais vigiada do país: «Ainda estou a processar tudo o que vivi…», escreveu.
Ariana descreve a experiência como intensa e transformadora, sem esconder que nem todos os momentos foram fáceis: «Foi intenso, foi real, foi das experiências mais desafiantes da minha vida. Nem sempre foi fácil, nem sempre foi bonito - mas foi verdadeiro», partilhou.
Apesar das dificuldades, garante que sai mais forte e com aprendizagens que leva para a vida: «Saio daqui mais consciente e com uma bagagem que ninguém me tira», afirmou, sublinhando que viveu situações que nem todos conseguem compreender.
A jovem aproveitou ainda para agradecer a quem a apoiou durante o programa: «A quem esteve desse lado a apoiar-me: obrigada do fundo do coração. Vocês fizeram toda a diferença», escreveu.
Mas houve também espaço para deixar uma mensagem dirigida às críticas que recebeu: «Para quem escolheu julgar ou faltar ao respeito… isso diz mais sobre vocês do que sobre mim», atirou, mostrando-se segura da sua identidade.
A terminar, Ariana deixou claro que encara esta fase como um novo começo: «Isto não foi o fim… foi só o começo», concluiu.
Fora da casa, Ariana revela conversas com Diogo que nunca ninguém ouviu: «Ele disse-me que...»
Em declarações à TVI, a jovem de Baião reagiu às palavras da mãe do concorrente, que colocou em causa a autenticidade da relação entre os dois. A reação foi imediata e marcada pela desilusão: «Fiquei triste quando ouvi as palavras dela porque realmente não estava à espera… mas ela se calhar conhece melhor o filho dela do que eu», afirmou.
Apesar das críticas, Ariana garante que viveu tudo de forma genuína dentro da casa. A revelação de que Diogo tinha uma relação cá fora apanhou-a de surpresa numa fase em que já estava emocionalmente envolvida: «No dia em que ele me disse que tinha uma namorada de há dois anos, eu não acreditei… achei que era missão», explicou.
Com o passar do tempo, os sentimentos intensificaram-se. A ex-concorrente admite que a ligação ultrapassou a simples cumplicidade: «Eu comecei a gostar dele, sim. Primeiro surgiu a atração e depois o sentimento», confessou.
Ariana revelou ainda que, longe das câmaras e dos restantes colegas, existiam conversas mais profundas que a levaram a acreditar num possível futuro fora do programa. Ainda assim, em público, Diogo mantinha um discurso diferente.
«O que me deixou mais magoada foi ele dizer nas galas que nós não tínhamos realmente nada»
Segundo a jovem, o concorrente sempre deu a entender que qualquer relação só poderia avançar depois do fim do reality show, o que acabou por criar expectativas difíceis de gerir.
Agora, já fora da casa, Ariana prefere acreditar que tudo foi verdadeiro, mas deixa um aviso claro.: «Eu prefiro acreditar que não foi jogo, porque se for é algo muito feio e muito baixo. Pessoas que fazem isso são pessoas sem escrúpulos», afirmou.
Quanto ao futuro, reina a incerteza. Ariana admite que há uma conversa por ter com Diogo e muitas questões por esclarecer.