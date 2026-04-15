Ariana reage a situação polémica com Diogo e responde às críticas: «Para quem escolheu julgar ou faltar ao respeito...»

Dias depois de ter sido expulsa do Secret Story 10, Ariana Miranda recorreu às redes sociais para refletir sobre a experiência e agradecer o apoio que recebeu ao longo da sua participação.

Num texto emotivo, a ex-concorrente começou por admitir que ainda está a tentar assimilar tudo o que viveu dentro da casa mais vigiada do país: «Ainda estou a processar tudo o que vivi…», escreveu.

Ariana descreve a experiência como intensa e transformadora, sem esconder que nem todos os momentos foram fáceis: «Foi intenso, foi real, foi das experiências mais desafiantes da minha vida. Nem sempre foi fácil, nem sempre foi bonito - mas foi verdadeiro», partilhou.

Apesar das dificuldades, garante que sai mais forte e com aprendizagens que leva para a vida: «Saio daqui mais consciente e com uma bagagem que ninguém me tira», afirmou, sublinhando que viveu situações que nem todos conseguem compreender.

A jovem aproveitou ainda para agradecer a quem a apoiou durante o programa: «A quem esteve desse lado a apoiar-me: obrigada do fundo do coração. Vocês fizeram toda a diferença», escreveu.

Mas houve também espaço para deixar uma mensagem dirigida às críticas que recebeu: «Para quem escolheu julgar ou faltar ao respeito… isso diz mais sobre vocês do que sobre mim», atirou, mostrando-se segura da sua identidade.

A terminar, Ariana deixou claro que encara esta fase como um novo começo: «Isto não foi o fim… foi só o começo», concluiu.

Fora da casa, Ariana revela conversas com Diogo que nunca ninguém ouviu: «Ele disse-me que...»

Em declarações à TVI, a jovem de Baião reagiu às palavras da mãe do concorrente, que colocou em causa a autenticidade da relação entre os dois. A reação foi imediata e marcada pela desilusão: «Fiquei triste quando ouvi as palavras dela porque realmente não estava à espera… mas ela se calhar conhece melhor o filho dela do que eu», afirmou.

Apesar das críticas, Ariana garante que viveu tudo de forma genuína dentro da casa. A revelação de que Diogo tinha uma relação cá fora apanhou-a de surpresa numa fase em que já estava emocionalmente envolvida: «No dia em que ele me disse que tinha uma namorada de há dois anos, eu não acreditei… achei que era missão», explicou.

Com o passar do tempo, os sentimentos intensificaram-se. A ex-concorrente admite que a ligação ultrapassou a simples cumplicidade: «Eu comecei a gostar dele, sim. Primeiro surgiu a atração e depois o sentimento», confessou.

Ariana revelou ainda que, longe das câmaras e dos restantes colegas, existiam conversas mais profundas que a levaram a acreditar num possível futuro fora do programa. Ainda assim, em público, Diogo mantinha um discurso diferente.

Segundo a jovem, o concorrente sempre deu a entender que qualquer relação só poderia avançar depois do fim do reality show , o que acabou por criar expectativas difíceis de gerir.

Agora, já fora da casa, Ariana prefere acreditar que tudo foi verdadeiro, mas deixa um aviso claro.: «Eu prefiro acreditar que não foi jogo, porque se for é algo muito feio e muito baixo. Pessoas que fazem isso são pessoas sem escrúpulos», afirmou.

Quanto ao futuro, reina a incerteza. Ariana admite que há uma conversa por ter com Diogo e muitas questões por esclarecer.