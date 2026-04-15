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Ariana revela conversa privada que teve com Tiago. E foi sobre Eva: «Ele disse-me que...»

Ariana revela conversa privada que teve com Tiago. E foi sobre Eva: «Ele disse-me que...» - Big Brother

Segredo revelado: Ariana fala sobre relação de Tiago e Eva. E revela conversa com o concorrente.

Ariana Miranda voltou à TVI esta terça-feira, 14 de abril, para comentar os mais recentes desenvolvimentos do Secret Story 10, nos programas Última Hora e Diário. A ex-concorrente, que saiu do jogo no passado domingo, acabou por deixar uma revelação que não passou despercebida.

Já na reta final da emissão, Ariana foi desafiada a comentar imagens de Tiago e Eva - e acabou por levantar o véu sobre os sentimentos do concorrente: «O Tiago está muito apaixonado pela Eva. Isso já era algo que eu tinha percebido dentro da casa, até pelas conversas que fui tendo com ele», começou por explicar.

Segundo Ariana, essa proximidade intensificou-se nos últimos dias antes da sua saída e Tiago chegou mesmo a abrir o coração: «Ele disse-me que gostava muito dela e que acreditava que nada estava perdido», revelou.

Apesar disso, a ex-concorrente não partilha do mesmo otimismo e mostra-se cética quanto ao futuro dos dois fora do jogo: «Eu acho que está perdido, porque ela afasta-se bastante e já deixou claro que esse lado está fechado para ela», afirmou.

Reality em direto?
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Para Ariana, o facto de Tiago ainda estar dentro da casa pode estar a impedir uma leitura mais clara da situação, sugerindo que os sentimentos podem não ser correspondidos da mesma forma.

Uma revelação que promete agitar ainda mais a dinâmica entre os concorrentes e alimentar a curiosidade dos fãs do reality show.

A ferver! Confronto entre Marcia e Ariana em direto dá que falar: «Vamos comparar mãozinhas?»

A emissão do Última Hora desta segunda-feira contou com Ariana Miranda como convidada especial para comentar as imagens que estão a marcar as últimas horas dentro da casa. O ambiente aqueceu rapidamente e a presença da ex-concorrente acabou por originar vários momentos de tensão em direto com Márcia Soares, sobretudo por causa de Diogo e Eva.

O primeiro desacordo surgiu logo durante a análise das imagens mais recentes. Ariana e Márcia entraram em confronto sobre a postura de Diogo em relação a Eva, com Ariana a corrigir a leitura feita pela comentadora: “Não foi bem assim.”

Pouco depois, Márcia Soares foi mais longe e criticou algumas atitudes que Ariana teve no triângulo com Diogo e Eva, apontando que a ex-concorrente quis marcar posição: “Quiseste mostrar que ganhaste o prémio.”

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A discussão intensificou-se quando surgiram imagens polémicas de Eva e Diogo. Márcia mostrou empatia para com a concorrente e sublinhou: “Ela foi traída.” Ariana, por sua vez, reagiu de forma diferente e não escondeu a sua opinião sobre a postura emocional de Eva dentro do jogo.

Nesse seguimento, Ariana acabou mesmo por criticar diretamente a concorrente, atirando: “A Eva chora quando quer.” A frase gerou de imediato nova reação em estúdio.

O ambiente ficou ainda mais tenso quando Ariana e Márcia voltaram a entrar em confronto. A tensão aumentou em direto e Ariana acabou por afirmar mesmo que Eva faz papel de atriz o que deixou Marcia visivelmente irritada: “Não sabes o que eu penso.”

Já na reta final do momento, Ariana comentou imagens de Eva e Tiago na cama, o que levou Márcia Soares a responder com ironia: “Vamos comparar mãozinhas?” A observação remeteu de imediato para o passado de Ariana com Diogo. Recorde-se que Ariana e Diogo se envolveram sexualmente dentro da casa, um detalhe que continua a alimentar comparações sempre que surgem novas imagens do concorrente com outras participantes.

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