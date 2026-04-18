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A "camisola amaldiçoada" voltou a dar que falar em direto: «É um posicionamento. Encorajo toda a gente a usá-la»

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A polémica da chamada “camisola amaldiçoada” voltou ao centro da conversa no Momento Certo e Ariana Miranda não fugiu ao tema. Entre críticas, ataques nas redes sociais e um símbolo que se tornou viral, a ex-concorrente reagiu e deixou uma mensagem clara.

Foi um dos temas mais inesperados, e comentados, da participação de Ariana Miranda no Momento Certo deste sábado. A chamada “camisola amaldiçoada”, que ganhou destaque durante a sua passagem pelo Secret Story 10, voltou a estar no centro da polémica.

Logo em estúdio, o assunto ganhou ainda mais força quando Catarina, amiga de Ariana, surgiu a usar precisamente a peça que se tornou viral nas redes sociais, associada aos momentos mais controversos de Ariana dentro da casa.

Confrontada com o tema, a ex-concorrente foi direta e recusou alimentar o simbolismo negativo que se criou: «Não é uma camisola que faz com que as pessoas sejam boas ou más», afirmou. Determinada, Ariana garantiu que não pretende abdicar da peça, apesar de tudo o que aconteceu.

A discussão ganhou outra dimensão quando Catarina, amiga próxima e responsável pela gestão das redes sociais de Ariana, explicou o impacto real desta polémica fora do ecrã: «Falava-se tanto da camisola “amaldiçoada”, mas é apenas uma peça de roupa», começou por dizer, justificando também o facto de a ter usado em público. «É um posicionamento. Não está amaldiçoada. Encorajo toda a gente a usá-la se a tiver em casa».

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Mas por detrás da leveza aparente, esconde-se um lado mais duro. Catarina revelou que a polémica gerou uma onda de ódio nas redes sociais: «Li coisas muito más. Houve ameaças sérias, ao ponto de amigos da Ariana terem ido à polícia», contou, sublinhando que as mensagens negativas superaram largamente as de apoio.

A própria Ariana admitiu o impacto emocional desta exposição: «Mesmo que eu não queira ver, é impossível não ver», confessou, reconhecendo que as críticas acabaram por afetar não só a si, mas também a família.

Entre lágrimas, a ex-concorrente recordou o peso dos comentários e o efeito que tiveram nos seus mais próximos. Ainda assim, recusou deixar que um episódio, ou uma peça de roupa, defina quem é.

Num programa marcado por emoções fortes e confrontos diretos, a “camisola” acabou por simbolizar muito mais do que um simples objeto: tornou-se o reflexo de uma polémica que saiu da casa e ganhou vida própria cá fora.

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