Ariana emociona-se ao falar do sofrimento do pai: «Nunca o tinha visto chorar. Difícil saber que chorava todas as noites»

Ariana Miranda foi a convidada especial do Momento Certo deste sábado, programa da TVI conduzido por João Patrício, conhecido por dar palco a histórias reais, reencontros e emoções intensas. Sob o tema «vítima ou vilã?», a ex-concorrente revisitou a polémica relação com Diogo e Eva; mas foi a família que acabou por marcar os momentos mais fortes.

Depois de rever imagens do triângulo amoroso vivido dentro do Secret Story 10 e de enfrentar críticas que continuam a circular nas redes sociais, Ariana voltou a garantir que desconhecia a relação entre os dois: «Apesar de toda a gente dizer que eu já sabia, eu não sabia», afirmou, explicando que chegou a acreditar que Diogo e Eva eram irmãos. «

Segui o meu coração (…) e, mesmo dizendo que não tinha sentimentos, já tinha», confessou.

Em estúdio, rodeada por familiares e amigos, incluindo elementos próximos de Diogo, o ambiente foi de tensão e emoção. Ariana falou do impacto da exposição mediática e das críticas que tem lido: «Claro que afeta… principalmente a minha família», admitiu, sublinhando que o peso dos comentários ultrapassou o plano pessoal.

Mas foi ao abordar o pai que tudo se tornou ainda mais intenso. Visivelmente fragilizada, Ariana revelou nunca o ter visto naquela posição. «Nunca tinha visto o meu pai chorar», disse, emocionada.

A ex-concorrente contou que tomou conhecimento de que o pai terá chorado repetidamente devido às críticas e ao que foi sendo dito cá fora: «É muito difícil saber que ele chorava todas as noites por causa do que lia. Isso magoa-me ainda mais», desabafou.

Entre lágrimas, deixou uma mensagem clara sobre o impacto das palavras nas redes sociais: «Os comentários já são maus, mas quando atingem a família… dói muito mais», afirmou.

Ariana fez ainda questão de defender os seus, reforçando que não devem ser alvo de ataques: «A família não tem culpa», disse, emocionada. Ao longo do programa, a jovem também chorou ao recordar amizades perdidas e o sofrimento vivido pelos pais, depois de muitos não compreenderem as suas decisões dentro da casa.

Num dos momentos mais marcantes, assistiu a imagens de uma entrevista da mãe, que reconheceu o impacto difícil desta fase, mas defendeu a filha, lembrando que «não matou ninguém» e que acabou por ser «vítima do jogo».

Apesar de tudo, Ariana mantém-se firme: garante que seguiu o coração, assume que ainda tem sentimentos por Diogo e acredita que há conversas por ter quando o concorrente sair da casa.

Entre críticas, emoções e verdades difíceis, o Momento Certo revelou uma Ariana mais vulnerável do que nunca - sobretudo quando o tema é a família, o seu maior refúgio.